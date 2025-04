Xã hội Chi tiết kế hoạch cấm đường ở TP Vinh phục vụ giải chạy 'Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc' Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức thành công Giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”, Sở Xây dựng Nghệ An và UBND thành phố Vinh vừa ban hành kế hoạch tạm thời cấm và phân luồng giao thông trên một số tuyến đường vào sáng 4/5/2025.

Cụ thể, các tuyến đường sẽ được tổ chức cấm và phân luồng tạm thời gồm:

- Đường Trường Thi, đoạn từ nút giao An Dương Vương đến vòng xuyến giao giữa các trục V.I. Lênin – Lê Hồng Phong – Võ Nguyên Hiến – Nguyễn Phong Sắc;

- Đại lộ V.I. Lênin (làn đường bên phải theo hướng ra sân bay), đoạn từ vòng xuyến nói trên đến nút giao với Đại lộ Vinh – Cửa Lò;

- Đại lộ Vinh – Cửa Lò (ĐT.535B), làn đường bên phải theo hướng xuống biển, từ nút giao với Đại lộ V.I. Lênin đến khu vực nút giao đường 26/3.

Riêng đoạn tuyến ĐT.535B từ Km0+00 đến Km6+00 (phía phải tuyến theo hướng Vinh – Cửa Lò) sẽ được sử dụng tạm thời để tổ chức giải chạy và phân luồng giao thông qua đường gom.

Giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Thời gian cấm đường và điều tiết giao thông sẽ diễn ra từ 3h30' đến 8h30' ngày 4/5/2025. Trong khung thời gian này, lực lượng Công an tỉnh, các đơn vị chức năng thành phố Vinh và UBND các phường, xã liên quan sẽ phối hợp triển khai phương án phân luồng từ xa, điều tiết giao thông khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên và người dân tham gia lưu thông qua khu vực.

UBND thành phố Vinh cũng yêu cầu tạm dừng các công trình đang thi công trên các tuyến đường thuộc lộ trình tổ chức giải chạy trước ngày 3/5, đồng thời, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và đảm bảo hệ thống chiếu sáng đầy đủ. Các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ thông báo rộng rãi đến người dân và các phương tiện để chủ động điều chỉnh hành trình, tránh ùn tắc cục bộ vào sáng ngày tổ chức giải.

Các runner thuộc CLB Nghệ An Runners tại một giải chạy. Ảnh: Vnexpress

Giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, là hoạt động thể thao quy mô lớn trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025 kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025). Giải dự kiến khai mạc vào sáng 4/5/2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh với sự góp mặt của hơn 3.000 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tranh tài ở 3 cự ly: 5 km, 10 km và 21 km.