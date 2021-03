Giải hạng Nhất quốc gia 2021: HLV Sỹ Sơn chạm trán HLV Thành Công vòng mở màn

Trong quãng thời gian các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty VPF, Ban điều hành Giải và các CLB đang chuẩn bị cho sự mở màn của giải Hạng Nhất Quốc gia 2021.

Giải Hạng Nhất Quốc gia 2021 quy tụ 13 đội bóng gồm An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Cần Thơ, Công an Nhân dân, Đắk Lắk, Huế, Khánh Hòa, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Phú Thọ và Quảng Nam với phương thức thi đấu chia thành 2 giai đoạn giống V.League 2021.

Giai đoạn 1 sẽ trải qua 13 vòng đấu, căn cứ vào điểm số để phân nhóm A gồm 7 CLB đứng đầu tranh suất lên hạng, nhóm B gồm 8 CLB ở nửa dưới BXH (8-13) tranh suất trụ hạng. Giải Hạng Nhất 2021 sẽ có 1,5 suất thăng hạng và 1 đội bóng xuống hạng.

HLV Văn Sỹ Sơn có trận đấu ra mắt CLB Bình Phước gặp Quảng Nam. Ảnh: FBNV

Trận khai mạc Giải Hạng Nhất Quốc gia 2021 là màn đối đầu giữa CLB Phú Thọ và Khánh Hòa. Đây dự kiến sẽ là màn đối đầu đầy hấp dẫn khi cả hai CLB đều thể hiện rất rõ khát khao được chơi tại V.League 2022.

Cũng ở vòng mở màn, nhà vô địch V.League 2017, CLB Quảng Nam do HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt sẽ có chuyến làm khách của Bình Phước - đội bóng đang được dẫn dắt bởi một HLV người Nghệ An khác là HLV Văn Sỹ Sơn.

Trận đấu này được chờ đợi khi Quảng Nam đặt mục tiêu trở lại V.League ngay ở năm tiếp theo, sau một mùa giải chơi đầy thất vọng với tư cách cựu vương của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt một đội bóng mới với tư cách HLV trưởng.

Giải Hạng Nhất Quốc gia 2021 dự kiến khởi tranh từ 20/3/2021 và kết thúc ngày 18/9/2021. Giải thưởng cho đội vô địch là 1 tỷ VNĐ, CLB Giải Nhì 500 triệu VNĐ, CLB Giải Ba 250 triệu VNĐ.

Ảnh: VPF