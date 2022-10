Giải phóng được khối đá lớn chắn ngang Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (huyện Tân Kỳ)

(Baonghean.vn) - Oseni được vào sân ở hiệp 2 và tiếp tục thể hiện được sự may mắn của mình khi ghi bàn thắng gỡ hoà cho đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng tại trận Derby xứ Nghệ giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc vòng 18 V.League 2022.

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông 2022; Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, tặng quà các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam; Báo Nghệ An chia sẻ, hỗ trợ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ... là những nội dung chính trong ngày 9/10.

Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã xác định đối tượng đăng tin thất thiệt khiến người dân ồ ạt đi rút tiền từ ngân hàng.