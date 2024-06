Thể thao Giải U21 Quốc gia 2024: Sông Lam Nghệ An vắng nhiều trụ cột tập trung đội tuyển Chuẩn bị cho Giải bóng đá U21 Quốc gia 2024, Sông Lam Nghệ An - đương kim Á quân đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sẽ không có được đội hình mạnh nhất vì nhiều cầu thủ tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2024.

Giải bóng đá U21 Quốc gia 2024 có 28 đội đăng ký tham dự, chia làm 5 bảng đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 10 đội nhất nhì của 5 bảng và 1 đội xếp thứ ba tốt nhất lọt vào vòng chung kết.

Trường hợp nếu đội chủ nhà kết thúc thi đấu vòng loại nằm trong danh sách 11 đội có thành tích tốt ở 5 bảng đấu thì đội xếp thứ 3 có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Sông Lam Nghệ An là đội Á quân của Giải U21 Quốc gia 2023. Ảnh: Chung Lê

Tại vòng loại, Bảng A do Viettel đăng cai gồm 5 đội: Thể Công - Viettel, Công an Hà Nội, Hà Nội, Phú Thọ và Trung tâm Bóng đá Đào Hà. Bảng B do PVF đăng cai gồm 6 đội: PVF, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Huế, Nguyễn Duy Quảng Ngãi, Luxury Hạ Long. Bảng C do Hoàng Anh Gia Lai đăng cai gồm 6 đội: LPBank HAGL, Đăk Lăk, Phú Yên, Quảng Nam, Tây Nguyên Gia Lai, SHB Đà Nẵng.

Bảng D do TP. Hồ Chí Minh đăng cai gồm 5 đội: TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ, Long An và Đồng Tháp. Bảng E do Trung tâm TDTT Bình Phước đăng cai gồm 6 đội: Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh.

Bảng B được xem là bảng đấu khốc liệt khi tập trung các ứng viên nặng ký như PVF (đội đương kim Vô địch), Sông Lam Nghệ An (đội Á quân), Đông Á Thanh Hóa và Huế. Năm nay, lực lượng của U21 Hà Nội cũng được đánh giá cao khi họ đang là đương kim vô địch của Giải U19 vừa qua. Ngoài ra còn có U21 Thể Công - Viettel, U21 Hoàng Anh Gia Lai cũng sở hữu lực lượng khá mạnh.

Trong danh sách U21 Sông Lam Nghệ An, phần lớn các cầu thủ đều đang thi đấu tại V.League hoặc đang nằm trong danh sách tập trung Đội tuyển U19 Việt Nam bao gồm: Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc; hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Hoàng Minh Hợi, Nguyễn Mai Hoàng; tiền vệ Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Nguyễn Quốc Trung và tiền đạo Phùng Văn Nam.

Do vòng loại diễn ra ngay thời điểm đội tuyển U19 Việt Nam do HLV Hứa Hiền Vinh dẫn dắt sẽ tham dự giải U19 Đông Nam Á 2024 nên Sông Lam Nghệ An sẽ không có được đội hình mạnh nhất, mặc dù vẫn có tên trong danh sách đăng ký.

Tuy nhiên, trong tay huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh vẫn còn đó những gương mặt rất chất lượng kết hợp từ lứa U19 giành Huy chương Đồng vừa qua, được thử sức tại giải hạng Nhì trong màu áo các Câu lạc bộ Bắc Ninh, Kon Tum, An Giang và những cầu thủ đang chơi bóng tại V.League như Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Hồ Văn Cường, Phan Văn Thành, Nguyễn Văn Bách…

Nhiều cầu thủ U19 SLNA có thể vắng mặt tại Giải U21 Quốc gia 2024. Ảnh: Chung Lê

Thành phần Ban huấn luyện của U21 Sông Lam Nghệ An lần này bao gồm huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Vinh, các trợ lý Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hồng Việt. Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 12/7 đến 22/7. Vòng chung kết từ ngày 30/7 đến 12/8. Theo kết quả bốc thăm, Sông Lam Nghệ An chạm trán chủ nhà PVF trong trận đấu đầu tiên.

Sau khi để thua PVF trong trận chung kết ở mùa giải năm ngoái một cách đáng tiếc, Sông Lam Nghệ An năm nay đặt quyết tâm rất cao và được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch. Mặc dù vậy, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn chưa có đủ quân số để chuẩn bị cho giải đấu vì phần lớn các cầu thủ còn đang tập trung cho giai đoạn quyết định của V.League 2023/24 lẫn cấp độ đội tuyển.

Trong lịch sử của giải, Sông Lam Nghệ An đã góp mặt trong tổng cộng 10 trận chung kết, 5 lần lên ngôi vô địch vào các năm 2000, 2001, 2002, 2012, 2014 và Á quân vào các năm 2003, 2007, 2010, 2020 và 2023./.