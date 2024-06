Thể thao HLV trưởng Sông Lam Nghệ An xác định cơ hội cho đội nhà nếu phải đá play-off Sau khi bị đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa trên sân nhà, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn bắt đầu nghĩ về trận đấu play-off và xác định cơ hội cho đội nhà.

Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn trước các đàn anh giàu kinh nghiệm bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Chung Lê

Sau trận đấu tại vòng 25 V-League 2023/24, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An Phạm Anh Tuấn chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà không thể giành được số điểm tối đa.

“Những cầu thủ như Trọng Hoàng, Xuân Trường, Phi Sơn... đều có bề dày về kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc, vì thế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã điều tiết trận đấu tốt hơn. Đó là nguyên nhân chính khiến cho Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này. Bên cạnh đó, do khoảng cách về thời gian giữa 2 vòng đấu ngắn, các cầu thủ không kịp hồi phục thể lực nên thường bị xuống sức ở hiệp 2. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn. Ngoài ra, đội của chúng tôi gồm nhiều cầu thủ trẻ non kinh nghiệm trong điều phối thể lực nên dẫn đến bị hụt hơi về sau” - ông Tuấn nói về những nguyên nhân khiến đội nhà không có được kết quả như mong muốn.

Huấn luyện viên trưởng SLNA Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên, với việc Hoàng Anh Gia Lai cũng phải nhận thất bại trong trận đấu thuộc vòng 25, nên cơ hội vẫn còn với đội chủ sân Vinh. Nếu Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Viettel, còn Hoàng Anh Gia Lai không thể có được số điểm tối đa khi tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà, thì vé play-off sẽ thuộc về đội bóng phố núi.

Cánh cửa để Sông Lam Nghệ An thoát khỏi vị trí áp chót sau khi mùa giải kết thúc là rất hẹp, tuy nhiên huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn đặt nhiều quyết tâm khi đối đầu với Viettel trên sân khách.

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho hay: “Còn nước, còn tát”, ở trận cuối cùng với Viettel chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết mình với mong muốn sẽ tránh vé play-off”.

Trong trường hợp xấu nhất, Sông Lam Nghệ An buộc phải đá play-off, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho rằng: “Các đội bóng ở hạng nhất hiện nay có chất lượng rất tốt. Họ không đá ngoại binh nên sở hữu các tiền đạo nội khá sắc bén, lại chơi rất ăn ý do thường xuyên được thi đấu với nhau. Tôi nghĩ cơ hội chia đều 50/50 trong cuộc đọ sức ở play-off, đội nào thi đấu bản lĩnh hơn đội đó sẽ chiến thắng”.

Ông Tuấn nói thêm: “Chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn khi không được sử dụng ngoại binh nếu phải đá trận play-off. Bởi trong suốt quá trình đá V-League, Sông Lam Nghệ An đã quen với cách đá có sử dụng tiền đạo, trung vệ nước ngoài. Tuy nhiên, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An sẽ tập luyện lại cho cầu thủ và sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đó”./.