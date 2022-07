Giám đốc Sở Xây dựng giải thích về sự cố nước sạch bị vẩn đục ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An - đồng chí Nguyễn Trường Giang làm rõ nguyên nhân sự cố nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng ở một số khu vực ở thành phố Vinh thời gian vừa qua.

Làm rõ nội dung phản ánh của cử tri đối với vấn đề cấp nước sạch sinh hoạt tại thành phố Vinh trong tháng 6/2022 có hiện tượng nước sinh hoạt đục, màu ố vàng ở các hộ gia đình ở một số phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng các cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp nước đã phối hợp với các sở, ngành liên quan như: Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính đã thực hiện kiểm tra tại thực địa hệ thống từ nhà máy đến các hộ nhà dân từ ngày 20-28/6.

Qua báo cáo kết quả sơ bộ bước đầu, nước đầu vào sông Đào và sông Lam không có biến động nhiều so với các năm trước, có một vài chỉ số không đạt yêu cầu. Về nước sạch đầu ra, qua kết quả xét nghiệm Sở Y tế cho tổ chức kiểm tra theo định kỳ thì cũng phát hiện từ 1 đến 3 chỉ số chưa đạt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra chất lượng nước tại nhà máy và chất lượng các hộ nhà dân là có sự chênh lệnh về chỉ số xét nghiệm hóa học cả chỉ số về vật lý. Tại nhà máy chất lượng nước sạch cơ bản đảm bảo nhưng một số khu vực tại nhà dân nước có hiện tượng đục thậm chí rất đục.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy nước sản xuất cung cấp trên địa bàn thành phố Vinh có 3 nhà máy: Nhà máy nước Hưng Vĩnh, Nhà máy nước Cầu Bạch, nhà máy nước Hưng Nguyên. Qua kết quả xét nghiệm không phải các khu vực nước đều đục.

Nguyên nhân được xác định là do quá trình vận chuyển từ nhà máy đến các hộ gia đình, chất lượng nước tại nhà máy vào các hộ gia đình là khác nhau, các khu vực khác nhau chất lượng nước cũng khác nhau. Thứ hai thông số qua kiểm tra đối với chất lượng nước ở các hộ gia đình có 1 đến 4 thông số chưa đạt.

Về nguyên nhân bước đầu xác định do trong quá trình vận chuyển từ nhà máy đến các hộ gia đình.

Về trách nhiệm để xảy ra tình trạng chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo trong thời gian qua thuộc về Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An không kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các cấp phản ánh tình trạng nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng.

Hiện nay, chất lượng nước cơ bản đã được đảm bảo, các sở, ngành đã vào cuộc để xét nghiệm các chỉ số nước thô đầu vào, nước đầu ra và Sở xây dựng đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các giải pháp tìm ra nguyên nhân sự cố vừa rồi, đồng thời đề xuất các sở, ngành tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác này.

Trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý kiểm tra chất lượng nước thô đầu vào. Sở Tài chính và Y tế kiểm tra chất lượng nước đầu ra; Công an Nghệ An kiểm tra ô nhiễm môi trường; làm rõ các nội dung Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An kiến nghị; Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra công nghệ đánh giá xử lý nước.

“Sở Xây dựng và Công an tỉnh đề nghị Ủy nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành làm rõ các nội dung, chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nguyên nhân sự cố vừa qua”- Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang cho biết.