Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Tuyệt đối không từ chối khám, chữa bệnh cho người dân Hà Tĩnh

Không “ngăn sông, cấm chợ”

Những ngày qua, theo ghi nhận từ các bệnh viện ở Nghệ An, mỗi ngày, số lượng bệnh nhân và người nhà từ Hà Tĩnh đến địa bàn tỉnh khám và điều trị là rất lớn. Trong đó, có nhiều trường hợp đến từ các địa phương đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội ở tỉnh bạn... Tình hình dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh từ tỉnh bạn xâm nhập vào các bệnh viện ở Nghệ An là rất lớn.

Vừa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân vừa phòng dịch, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh đã sớm kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 một cách hữu hiệu.

Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, mỗi ngày, số lượng bệnh nhân trong và ngoài tỉnh đến khám, điều trị rất đông, nhưng bệnh viện đã bố trí phân luồng một cách khoa học, kiểm soát tốt việc vào ra, không để dồn ứ lộn xộn nơi tiếp nhận, khai báo y tế.

Trên hệ thống phần mềm này, mỗi ngày 2-3 lần, bệnh viện tiến hành cập nhật các địa điểm vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế và Sở Y tế. Khi có người từ vùng dịch đến khám, chữa bệnh thì phần mềm sẽ hiện cảnh báo. Người đến khám, chữa bệnh sẽ được mời sang phòng sàng lọc để được tư vấn, cách ly, lấy mẫu và bố trí điều trị một cách phù hợp.

Còn đối với người không ở vùng dịch, các nhân viên y tế ở đây sẽ thực hiện khử khuẩn, đo thân nhiệt, yêu cầu thực hiện tốt khuyến cáo 5K, được hướng dẫn cụ thể để tránh lây lan hay lây nhiễm Covid-19.

Đối với bệnh nhân đến từ tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh vẫn thực hiện tiếp đón như bình thường, không có sự phân biệt, “ngăn sông, cấm chợ”. Tuy nhiên, bệnh viện cũng có thêm một số yêu cầu và dành sự quan tâm đặc biệt hơn.

Bác sĩ Phạm Văn Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết: Bệnh nhân người Hà Tĩnh vào điều trị nội trú cũng giống như bệnh nhân ở địa phương khác, chúng tôi sẽ yêu cầu người nhà hạn chế việc thăm nuôi; đồng thời lập danh sách chi tiết các thông tin phòng tình huống dịch. Để phòng chống dịch tốt hơn, bệnh viện đang nghiên cứu bố trí mỗi khoa bệnh một phòng điều trị dành riêng cho bệnh nhân là người dân đến từ vùng dịch của tỉnh Hà Tĩnh. Các bệnh nhân này sẽ được sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và thường xuyên kiểm tra sức khỏe.

Với trường hợp cần sự can thiệp của kỹ thuật cao, bệnh nhân có yếu tố dịch tễ sẽ được bệnh viện thực hiện xét nghiệm Covid-19, trang bị đầy đủ đồ phòng hộ rồi chuyển từ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới sang các khoa phòng. Ở khoa phòng, cán bộ y tế được trang bị phòng hộ đầy đủ; trước và sau khi triển khai kỹ thuật cao đều sẽ thực hiện khử khuẩn toàn bộ phòng, máy móc.

Trong sáng 8/6, chị Phan Thị Hoa đưa mẹ là Lê Thị Tình (71 tuổi), ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, bị đột quỵ sang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Lo lắng cho bệnh tình của mẹ nhưng chị Hoa cũng an tâm khi được các cán bộ y tế ở Khoa cấp cứu chăm sóc chu đáo, đầy đủ và cứu trị tận tình. Chị Hoa cho biết: “Lúc đưa mẹ sang, tôi vẫn lo sẽ không được tiếp nhận điều trị nhưng mà khi sang đây thì vẫn được chăm lo rất chu đáo”.

Hỗ trợ tối đa cho Hà Tĩnh chống dịch

Lường trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Tĩnh sẽ diễn biến phức tạp, ngày 6/6, Sở Y tế Nghệ An đã có Văn bản số 2102/SYT-NVY về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thị xã và các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập.

Các cơ sở khám chữa bệnh cần tăng cường công tác sàng lọc bằng thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 đối với các trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp đến từ các địa phương ngoại tỉnh đang có ca dương tính.

Thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly và chỉ định xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ; yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, lưu tờ khai, tuyệt đối không để các trường hợp không khai báo y tế vào trong cơ sở khám chữa bệnh.

Khi tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị đơn vị chuyển đến cung cấp theo giấy chuyển tuyến tờ khai y tế sàng lọc Covid-19, đồng thời liên hệ trước đối với các trường hợp nguy cơ cao.

Trong sáng ngày 8/6, giúp bạn là giúp mình, Sở Y tế Nghệ An đã quyết định hỗ trợ tăng viện cho Hà Tĩnh. Theo đó, ngành Y tế Nghệ An cử 52 cán bộ sang giúp tỉnh bạn lấy mẫu và xét nghiệm cho người dân, trường hợp nghi ngờ. Ngoài ra, ngành Y tế Nghệ An còn hỗ trợ cho Hà Tĩnh nhiều cơ sở vật chất chống dịch thiết yếu khác.

Ứng phó tình hình dịch ở tỉnh Hà Tĩnh, chiều 8/6, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức họp với các đơn vị y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; quán triệt các giải pháp ngăn ngừa dịch xâm nhập vào cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Các trường hợp bệnh nhân đến từ tỉnh Hà Tĩnh sẽ nhận được sự chăm lo sức khỏe, theo dõi sát sao hơn. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc họp này, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng ban Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Qua thống kê, từ trước đến nay có khoảng 40% bệnh nhân Hà Tĩnh sang khám chữa bệnh tại Nghệ An. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tạm phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 nên dự kiến thời gian tới số lượng bệnh nhân Hà Tĩnh sang Nghệ An còn tăng thêm nữa. Vì thế, các cơ sở khám chữa bệnh ở Nghệ An cần ý thức rõ việc tiếp nhận khám và điều trị cho bệnh nhân là nhiệm vụ chính trị, có ý nghĩa nhân văn cao cả. Tuyệt đối không được tiêu cực “ngăn sông, cấm chợ”, từ chối khám, chữa bệnh cho bệnh nhân đến từ Hà Tĩnh, cũng như bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19. Sở Y tế Nghệ An sẽ thực hiện “đóng cửa” nếu có cơ sở vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh cần ý thức rõ thời điểm này là cơ hội để khẳng định thương hiệu.