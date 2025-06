Thời sự Duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 26/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí: Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Đại biểu Bộ Công an dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; cùng lãnh đạo Ban Tổ chức, Thanh tra, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Xây dựng Công an Nghệ An xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An có 27 tổ chức cơ sở đảng với hơn 2.600 đảng viên. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức đại hội thành công. Đảng ủy Công an tỉnh đã chuẩn bị cơ bản các điều kiện, nội dung phục vụ tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đảng ủy Công an tỉnh đã chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIV và Nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đóng góp ý kiến vào nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Đến nay, Báo cáo chính trị đã được thảo luận, góp ý lần thứ 10, Báo cáo kiểm điểm đã được thảo luận, góp ý lần thứ 6. Chủ đề đại hội được xác định: Phát huy truyền thống, xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phương châm đại hội được xác định: Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đóng góp ý kiến vào nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định có 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đặc biệt, dự thảo đã đưa ra các nội dung triển khai hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ của lực lượng công an đối với 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Báo cáo kiểm điểm đã phản ánh rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện tinh thần tự phê bình thẳng thắn; đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; chỉ rõ những nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cũng như bài học kinh nghiệm; đề ra kế hoạch khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đóng góp ý kiến vào nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã thẳng thắn, trách nhiệm thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự, dự thảo nghị quyết đại hội.

Các đại biểu đề nghị bổ sung nội dung, làm rõ hơn phần đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; chỉ tiêu phát triển đảng viên, các nhiệm vụ tham mưu của Công an tỉnh, cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ nhà khoa học, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số...

Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đóng góp ý kiến vào nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Bổ sung vai trò, làm rõ hơn kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai và định hướng những giải pháp để lực lượng công an ngày càng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bổ sung, làm rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá, các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đầy đủ; các đề án nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Qua ý kiến phát biểu góp ý tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm bổ sung, hoàn thiện, trong đó, làm rõ nét hơn các nhiệm vụ để triển khai 4 nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị ban hành và tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với lực lượng công an trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, một trong những điều kiện để tỉnh Nghệ An đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công an tỉnh cần nghiên cứu đưa nội dung này vào khâu đột phá nhằm tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; cùng đó, nghiên cứu đưa nội dung phòng, chống đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá.

Ngay sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh nhanh chóng, khẩn trương hoàn thiện nội dung để đảm bảo điều kiện tổ chức đại hội trong tháng 7/2025. Trong quá trình triển khai, cần nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, nguyên tắc, nội dung theo hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức thành công đại hội.

Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các đơn vị tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy phối hợp Đảng ủy Công an tỉnh trong quá trình chuẩn bị đại hội, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để giúp Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao Công an tỉnh đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, đúng định hướng và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo văn kiện đảm bảo súc tích, ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện, giảm tính hàn lâm, tăng định lượng, giảm định tính.

Về Báo cáo chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trong phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 cần bổ sung thành tích xoá nhà tạm, nhà dột nát; đơn vị dẫn đầu của Bộ Công an trong công tác cải cách hành chính; những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; xã biên giới sạch về ma tuý; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Định hướng cho Công an tỉnh trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, đang thiếu những đột phá, đặc biệt là những đột phá mang tính chiến lược. Công an Nghệ An là phải đơn vị đi đầu, đi trước về cải cách hành chính và đi đầu trong sáng kiến cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, cần phải bổ sung hệ thống chỉ tiêu các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, phải định lượng được số lượng đề tài cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở, đảm bảo 100% dịch vụ công được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia; số hoá làm sạch 100% hồ sơ nghiệp vụ an ninh, cảnh sát và sinh trắc học.

Lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bổ sung chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về mục tiêu và lộ trình cụ thể để 5 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đặt mục tiêu xây dựng Công an Nghệ An là lá cờ đầu trong 34 công an tỉnh, thành của cả nước.