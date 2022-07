Giành chiến thắng trước Viettel, U13 SLNA ghi tên vào bán kết

(Baonghean.vn) - Ngày 12/7, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Anh trai chị Q là anh Trần Văn C (48 tuổi) sau thời gian điều trị bệnh đã không qua khỏi, trước khi chết anh đang là người lao động của Công ty cổ phần xây dựng X đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chị Q hỏi: Trong trường hợp này công ty có trách nhiệm gì khi anh C chết? Và anh C có được hưởng trợ cấp gì không?