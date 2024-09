Giáo dục Giáo dục Con Cuông vượt khó để khẳng định chất lượng Vượt lên những khó khăn, năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục huyện Con Cuông đang có nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Giáo viên tự nguyện tăng giờ, tăng tiết, dạy miễn phí

Sau nhiều năm sáp nhập, Trường Tiểu học Mậu Đức vẫn đang còn hai điểm trường, mỗi điểm cách nhau hơn 5km và đều đóng trên địa bàn thuộc vùng khó khăn của huyện nhà. Bước vào năm học mới, tuy số lớp, số học sinh tăng nhưng cũng như các năm trước, tình trạng thiếu giáo viên vẫn đang diễn ra và nhà trường đang cần ít nhất 3 giáo viên để đảm bảo tỷ lệ tối thiểu.

Dù điều kiện dạy học hết sức vất vả, trường chưa có điều kiện tổ chức bán trú nhưng năm nay giáo viên toàn trường vẫn quyết tâm dạy học 32 tiết/1 tuần, không thu kinh phí học 2 buổi/ngày. Những tiết làm thêm giờ... giáo viên tình nguyện dạy miễn phí để duy trì tốt chất lượng dạy và học của nhà trường.

Tiết học thư viện của cô và trò Trường Tiểu học Mậu Đức (Con Cuông). Ảnh: NTCC

Việc dạy thêm giờ, thêm tiết, tăng cường phụ đạo cho học sinh dường như cũng đã trở thành việc bình thường ở nhà trường. Đây cũng là một trong những nội dung được nhiều giáo viên trong trường đăng ký nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Trước đó, trong năm học 2023 - 2024, nhà trường thống kê, giáo viên trường đã tình nguyện dạy thừa gần 500 tiết và nếu nhân với số tiền phải chi trả quả thực không nhỏ. Trong số này có những giáo viên các bộ môn đặc thù như: Tiếng Anh, Tin học, Thể dục, Mỹ thuật... mỗi tuần phải đi làm giữa hai điểm trường rất nhiều lần hết sức vất vả.

Song song với việc làm ý nghĩa này, giáo viên trong trường còn đăng ký tham gia và thực hiện có hiệu quả việc kèm cặp học sinh chậm tiến, mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác dạy và học, nhà trường luôn đi đầu trong đổi mới với phương châm “lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực”.

“ Ngoài việc yêu cầu giáo viên chú trọng việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, giúp nhau nâng cao chất lượng đào tạo, chúng tôi còn triển khai nhiều sân chơi cho học sinh để các em có cơ hội phát triển toàn diện như tổ chức cuộc thi Rung chuông Vàng môn tiếng Anh, thi Olympic các môn học; Toán tuổi thơ cho các khối lớp... Cô giáo Phùng Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mậu Đức

Một giờ học của học sinh Trường Tiểu học Mậu Đức (Con Cuông). Ảnh: NTCC

Năm học vừa qua, nhờ triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, Trường THCS Chi Khê đã có một năm học thành công khi chất lượng mũi nhọn của trường xếp thứ 4/11 đơn vị tăng 5 bậc và lần đầu tiên trường có học sinh đạt giải Nhì cấp tỉnh môn tiếng Anh. Tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trường đứng thứ 2 toàn huyện, chỉ sau Trường THCS Trà Lân (trường chuyên của huyện). Trong năm học 2023 - 2024, lần đầu tiên trường có 4 em thi đậu vào Trường PT Dân tộc nội trú của tỉnh, tỷ lệ 100%.

Thành quả đã đạt được đã khơi dậy động lực cho tập thể nhà trường trong năm học này, dù nhà trường vẫn còn rất nhiều khó khăn khi trường thiếu 9 giáo viên, đội ngũ giáo viên, nhân viên dạy liên trường nhiều nhất huyện. Hiện, cơ sở vật chất của trường đang thiếu trầm trọng, thiết bị dạy học chưa thật sự đáp ứng đủ theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, thầy giáo Lê Duy Thuận – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngoài các giải pháp về chuyên môn, chúng tôi xác định việc đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập là điều rất quan trọng và phải bằng những việc làm thiết thực. Đó là nhà trường luôn quan tâm đến đời sống và giải quyết đầy đủ về chế độ chính sách cho cán bộ viên chức.

Đồng thời phải xây dựng môi trường làm việc thân thiện cởi mở, tin cậy lẫn nhau, có sự bao dung, rộng lượng, tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển, làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Ngoài ra, cần phải quan tâm đến các em học sinh, có chính sách khen thưởng bằng cả hiện vật, tinh thần, nhất là đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Tập trung nguồn lực cho giáo dục

Bước vào năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn huyện Con Cuông đã thực sự được “thay da đổi thịt” khi cùng một lúc nhiều ngôi trường mới được đầu tư, xây dựng, sửa chữa và mua sắm thiết bị dạy học nhằm thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông mới và giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

Lễ khai giảng trong ngôi trường mới của học sinh và giáo viên Trường PT DTBT THCS Châu Cam. Ảnh: NTCC

Trong đó, riêng UBND huyện đã đầu tư kinh phí trên 20 tỷ đồng xây dựng cho các công trình phục vụ dạy và học của các nhà trường như Trường Mầm non Bình Chuẩn; Mầm non Thạch Ngàn; Mầm non Đôn Phục; Tiểu học thị Trấn; Tiểu học Chi Khê; Tiểu học Lục Dạ; PT Dân tộc bán trú TH Cam Lâm; THCS Trà Lân; THCS Lạng Khê.

Ngoài ra, huyện cũng đã làm tốt công tác kêu gọi tài trợ xây dựng trường như xây dựng nhà ăn và ở nội trú ở Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Đôn Phục, Trường Tiểu học 2 Môn Sơn, Mầm non Môn Sơn.

Trên toàn huyện, hiện 100% số trường có sân chơi xanh, sạch, đẹp và có đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, an toàn; có 14/14 trường đã xây dựng được thư viện thân thiện. Dù là huyện miền núi cao còn nhiều khó khăn nhưng toàn huyện đã có 33/40 trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 82,5%, trong đó có 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Năm học này học sinh bán trú của Trường PT DTBT THCS Châu Cam đã được về học và sinh hoạt trong ngôi trường mới. Ảnh : NTCC

Với nhiều nỗ lực cố gắng, chất lượng giáo dục của huyện Con Cuông ngày càng được khẳng định ở tất cả các cấp học. Trong đó, với bậc mầm non, 100% trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; trên 90 % trẻ mẫu giáo, 80% trẻ nhà trẻ đạt mục tiêu giáo dục của Chương trình Giáo dục mầm non. Ở bậc giáo dục tiểu học, hiện huyện đã chỉ đạo có hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày với 100% trường dạy học 9 buổi/tuần, 100% trường học sinh được học Tin học, 100% trường đã thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia. Trong khi đó, với bậc giáo dục trung học huyện chỉ đạo áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đại trà; duy trì chất lượng mũi nhọn và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nên chất lượng dạy và học của các nhà trường được nâng lên rõ rệt. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, huyện Con Cuông xếp thứ Nhất bảng B toàn tỉnh và xếp thứ 9/21 huyện thị theo điểm bình quân, hơn 80% học sinh thi vào lớp 10 trúng tuyển vào nguyện vọng 1. Điểm bình quân thi vào lớp 10 cao hơn năm học trước. Ở bậc THPT, huyện đứng đầu bảng B học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ tốt nghiệp lớp 12 đạt 99.85%, điểm trung bình tốt nghiệp được nâng lên, có nhiều em đỗ vào các trường đại học hàng đầu của cả nước. Giờ học của học sinh Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Giáo dục Con Cuông cũng xác định đang còn nhiều khó khăn. Chất lượng giáo dục toàn diện mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn chưa có sự đột phá, chưa đồng đều giữa các trường và đang có sự chênh lệch tương đối lớn giữa các trường vùng thuận lợi hơn và vùng khó khăn; chất lượng dạy và học ngoại ngữ, kỹ năng sống còn hạn chế...

Do đó, bước vào năm học mới, huyện Con Cuông đã đề ra từng mục tiêu cụ thể cho từng bậc học và đưa ra 4 nhiệm vụ giải pháp với mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện và tiếp tục giữ vững, tăng cao hơn về chất lượng giải ở các kỳ thi học sinh giỏi.