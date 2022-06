Giáo dục xứ Nghệ được chắp cánh với sự có mặt của chương trình đào tạo quốc tế

(Baonghean.vn) - Sự xuất hiện của cơ sở đào tạo bằng cấp quốc tế đến từ Hệ thống trường TH School tại TP Vinh - Nghệ An hứa hẹn sẽ tạo nên bước ngoặt về mô hình đào tạo, giáo dục cho địa phương và các tỉnh lân cận, đồng thời tạo được kỳ vọng chắp cánh cho các em học sinh với nhiều sự lựa chọn trong tương lai.

Từ sức bật của đất học…

Học sinh miền Trung nói chung và Nghệ An nói riêng từ lâu đã luôn tạo được nhiều dấu ấn trong và ngoài nước về thành tích ấn tượng, tinh thần chăm chỉ, sáng tạo đặc biệt là tinh thần vượt khó khăn và đạt được những thành tích học tập tốt nhất. Theo ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, trong hơn 10 năm trở lại đây, số lượng học sinh Nghệ An đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế luôn nằm trong tốp 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, cơ hội cho học sinh Nghệ An du học hoặc tiếp cận các mô hình đào tạo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế lại khá hạn chế mặc dù nhu cầu đang rất nhiều. Được biết, số lượng học sinh du học từ Nghệ An có năm đạt gần 400 học sinh. Điều đó cho thấy truyền thống hiếu học cũng như khát vọng vươn xa của người Nghệ An chưa bao giờ có giới hạn.

… đến bằng cấp Quốc tế ngay tại quê nhà

Chính vào thời điểm này, một mô hình giáo dục hội nhập với bằng cấp chuẩn quốc tế thực sự là cơ hội cho các em học sinh để hội nhập sớm và hiệu quả hơn.

Thấu hiểu sự cấp thiết trong việc đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục, Hệ thống trường TH School mang đến sự xuất hiện của cơ sở mới đặt tại TP. Vinh với chương trình quốc tế Cambridge chuẩn Anh Quốc. Trong năm học 2022-2023, TH School TP. Vinh sẽ tuyển 100 học sinh lớp 10 chương trình IGCSE. Đến lớp 11-12, các em sẽ theo học chương trình A-Level và nhận bằng Tú Tài Anh Quốc có giá trị toàn cầu. Do đó, mô hình giáo dục hội nhập với bằng cấp chuẩn quốc tế tại TH School thực sự là cơ hội cho các em học sinh để hội nhập sớm và hiệu quả hơn.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, các em sẽ sở hữu bằng A-Levels, mở ra cánh cửa rộng lớn hơn cho các em đến với các trường đại học top đầu trong nước và quốc tế. Học sinh tốt nghiệp các năm học trước của Hệ thống TH School đã được nhận vào 81 trường Đại học ở 16 quốc gia trên thế giới với mức học bổng danh giá hoặc hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Ngay tại Việt Nam, bằng Tú tài A-Levels cũng được chấp nhận bởi nhiều trường như ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia HN & TP. HCM, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Kinh tế TP. HCM…

Môi trường giáo dục chuẩn quốc tế với mức học phí tối ưu

GS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng - Hiệu trưởng Việt Nam - Hệ thống TH School nhận định: “Việc tỉnh Nghệ An cho phép TH School mở cơ sở tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng khẳng định niềm tin của các cấp chính quyền tỉnh với Nhà trường. Trong môi trường uy tín lâu năm của Trường Quốc học Vinh - Huỳnh Thúc Kháng, học sinh TH School TP. Vinh sẽ thấm nhuần cả tiêu chí truyền thống và hội nhập. Học chương trình quốc tế trong một ngôi trường công lập, đó là dấu ấn của thế hệ học sinh trường TH School TP. Vinh đầu tiên”.

TH School cũng thực hiện tầm nhìn dài hạn của Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH trong nỗ lực đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển quê hương. Khác với hình dung của nhiều người về mức học phí đắt đỏ của các chương trình quốc tế hiện nay, đại diện TH School cho biết, trong giai đoạn đầu trường TH School TP. Vinh đặt cơ sở tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có học phí tối ưu hơn rất nhiều so với việc gửi con đến học tập tại Hà Nội hay TP. HCM. Bên cạnh đó, nếu học ở trường TH School TP. Vinh, các em sẽ không phải học thêm tiếng Anh ở trung tâm ngoài. So với mức đầu tư dành cho chứng chỉ IELTS và nhiều thời gian, chi phí cho học thêm, việc trang bị bằng Tú tài A-Level sẽ hiệu quả toàn diện cho học sinh.

Các em cũng sẽ được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế tại TH School TP. Vinh đang được gấp rút hoàn thành. Với một phân khu riêng trong Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TH School tiến hành cải tạo, lên nhiều phương án khác nhau để tôn trọng kiến trúc cổ kính của trường Huỳnh. Các phòng học, hành lang, phòng chức năng, thư viện, Phòng thí nghiệm khoa học (Lý - Hóa - Sinh), STEM… đều được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại, thoáng, đủ ánh sáng, có công nghệ hỗ trợ tối đa cho việc học của học sinh. Ngoài ra, TH School cũng cải tạo sân bóng và xây mới bể bơi 4 mùa tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để phục vụ nhu cầu giáo dục, rèn luyện thể chất của học sinh.

Bên cạnh các lợi ích cho học sinh, Trường TH School TP. Vinh cũng sẽ đồng hành cùng ngành giáo dục của tỉnh trong hoạt động đào tạo kỹ năng, năng lực cho giáo viên, trước mắt là tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Để đáp ứng nguyện vọng của học sinh có năng lực, TH School cũng đã công bố chương trình học bổng. Các mức học bổng được áp dụng từ mức 30-50% và được đánh giá qua bài kiểm tra tư duy trực tuyến cũng như phỏng vấn bằng Tiếng Anh với Đại diện trường. Đặc biệt, Nhà trường dành 20 suất học bổng 50% (trị giá 345,000,000 VND cho 3 năm học lớp 10-11-12) cho học sinh có kết quả trúng tuyển Lớp chuyên Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên - Trường Đại học Sư phạm Vinh.

Sự có mặt của TH School TP. Vinh tại sẽ cam kết tạo nên sự thay đổi lớn trong việc đào tạo theo chuẩn quốc tế tại khu vực miền Trung, ươm mầm và phát huy tiềm năng của học sinh đưa đến cho các em cơ hội tiếp cận gần hơn với nền giáo dục tiên tiến.