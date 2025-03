Kinh tế Giao thông, dịch vụ chu đáo đón đầu mùa du lịch Cửa Lò Cửa Lò, một trong những bãi tắm sạch và đẹp nhất ở Việt Nam, từng được Pháp chọn xây dựng các khu nghỉ dưỡng vào thế kỷ 19, được Vua Bảo Đại chọn làm nơi nghỉ mát trong chuyến công cán tới Nghệ An năm 1938. Với vòng cung biển tuyệt đẹp, thiên nhiên thuần khiết, không khí trong lành, Cửa Lò đang đón mùa du lịch với vận hội mới.

Kết nối mạnh mẽ trục không gian chiến lược

Giao thông phục vụ du lịch và thu hút đầu tư đã được Nghệ An quy hoạch, đầu tư, chuẩn bị đón đầu chu đáo. Đại lộ Vinh - Cửa Lò, với tổng chiều dài 10,832 km, hoàn thành đi vào sử dụng năm 2024 được xem là tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, trước khi Cửa Lò sáp nhập vào TP. Vinh vào cuối năm 2024.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò đi vào hoạt động, chỉ 15 phút, du khách có thể từ trung tâm TP Vinh đi xuống biển Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu

Đây là tuyến đường "xương sống" của đô thị Vinh hiện nay, "kéo" biển gần hơn với đô thị Vinh hiện hữu. Dự án tạo ra một trục giao thông hiện đại, rộng thoáng, với đoạn rộng nhất lên tới 290m, bao gồm 8 làn xe chính và các làn đường gom. Việc hoàn thành tuyến đường này giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa điểm xuống còn khoảng 15 phút, du khách từ Vinh dễ dàng và nhanh chóng đi tới biển Cửa Lò.

Bên cạnh đại lộ Vinh - Cửa Lò, tuyến đường 72m Vinh lên Hưng Nguyên cũng là tuyến đường quan trọng trong việc kết nối các khu vực Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, kết nối với cao tốc Bắc - Nam. Tuyến đường này nối từ đường Vinh - Cửa Lò lên xã Hưng Tây và Khu công nghiệp VSIP, mở ra tiềm năng phát triển về đất đai và hạ tầng.

Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An hoàn thành giúp kết nối du khách từ các tỉnh, thành đến Nghệ An nhanh chóng hơn. Và đến ngày 30/6, dự kiến cao tốc Hà Tĩnh đến Quảng Trị hoàn thành, gia tăng cơ hội đón du khách về với Cửa Lò. Việc hoàn thiện tuyến đường này không chỉ tạo thuận lợi phát triển đầu tư, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về với Cửa Lò và các điểm du lịch khác của Nghệ An.

Những cây cầu nối nhịp bờ vui

Cầu Cửa Hội đưa du khách từ các tỉnh Hà Tĩnh và phía Nam về với Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam là cây cầu dây văng tuyệt đẹp nối liền đôi bờ sông Lam qua huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án được đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2021. Cầu có chiều dài 3,27 km, với bề rộng 12m, đủ cho hai làn xe lưu thông.

Cây cầu này không chỉ giảm tải cho cầu Bến Thủy mà còn tạo ra tuyến đường mới, thuận lợi cho du khách từ Hà Tĩnh và các tỉnh phía Nam đến với Cửa Lò; cũng là điểm check-in tuyệt đẹp khi ngắm nhìn ra cửa sông với hai bên bãi bồi trù phú và từng đoàn thuyền ra khơi vào lộng.

Ngoài cầu Cửa Hội, Nghệ An cũng mới hoàn thành cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam trên cao tốc Bắc - Nam, cùng với các cây cầu khác như Bến Thuỷ 1, Bến Thuỷ 2... tạo thuận lợi cho du khách khi ra Bắc vào Nam và về với Cửa Lò.

Cảng hàng không Quốc tế Vinh sẵn sàng phục vụ du khách

Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang được nâng cấp với nhiều dự án đầu tư và mới đây là dự án đầu tư 745 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa đường băng, đường lăn sân bay Vinh dự kiến thi công trong quý 3, quý 4/2025.

Cảng hàng không Quốc tế Vinh mỗi năm đón hơn 2 triệu khách du lịch. Ảnh: Trân Châu

Ông Nguyễn Anh Sơn - Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết, mỗi năm Cảng đón 2 triệu lượt khách, mỗi ngày có 16-17 chuyến bay cất hạ cánh và có chuyến quốc tế Vinh - Đài Loan.

Hiện Cảng hàng không Quốc tế Vinh có các tuyến bay nội địa đi và đến Vinh: Vinh - Thành phố Hồ Chí Minh, Vinh – Hà Nội, Vinh - Đà Nẵng, Vinh - Cần Thơ, Vinh - Đà Lạt, Vinh- Quy Nhơn.

Đây là cảng hàng không quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, phục vụ nhanh nhất nhu cầu du lịch và thu hút đầu tư, đặc biệt trong mùa du lịch năm 2025. Đón đầu mùa du lịch năm 2025, Cảng hàng không Quốc tế Vinh tự tin phục vụ du khách với tần suất hơn 100 chuyến bay cất, hạ cánh một ngày. Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, quy chuẩn, tạo sự thoải mái cho du khách.

Ông Nguyễn Anh Sơn cho biết, nếu du khách đi du lịch bằng máy bay nên lựa chọn đặt vé ngay từ bây giờ vì lượng khách đã đặt khá đông. Cảng hàng không Quốc tế Vinh sẽ phục vụ chu đáo du khách với tinh thần dịch vụ tốt nhất.

Cảng hàng không Quốc tế Vinh chỉ cách Cửa Lò khoảng 10 km. Việc nâng cấp và mở rộng các đường băng đạt chuẩn đảm bảo cho các hãng hàng không đưa du khách trong và ngoài nước đến với Cửa Lò và các điểm du lịch Nghệ An thuận lợi và chủ động, đặc biệt là du lịch Cửa Lò cũng như các điểm đến hấp dẫn khác như Bãi Lữ, Diễn Lâm, Pù Mát...

Hấp dẫn quần thể du lịch Vinpearl

Dự án cáp treo nối đất liền với đảo Ngư (Hòn Ngư) đã được Tập đoàn Vingroup đầu tư hoàn thành, đưa vào phục vụ du khách từ mùa du lịch năm 2024, đến mùa du lịch năm nay càng được hoàn thiện. Du khách đến Cửa Lò nghỉ dưỡng, thưởng thức dịch vụ đi cáp treo ra đảo, thưởng ngoạn cảm giác ngắm biển từ trên cao với bao kỳ thú, hấp dẫn.

Cùng với dịch vụ cáp treo, quần thể dịch vụ trên bờ của Tập đoàn Vingroup VinWonders Cửa Hội như một thành phố cổ tích thu nhỏ, hấp dẫn du khách. Đây là điểm nhấn quan trọng và cuốn hút nhất du khách đến với Cửa Lò thời gian gần đây.

VinWonders Cửa Hội đẳng cấp gồm nhiều trò chơi và dịch vụ giải trí. Ảnh: Văn Trường

VinWonders Cửa Hội là khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế với quy mô 34ha, ngoài cáp treo vượt biển, còn có công viên nước lớn nhất Bắc Trung Bộ với hàng chục trò chơi đa dạng, chợ đêm, khu trò chơi giải trí và thể thao bãi biển, cùng các nhà hàng ẩm thực và khách sạn 5 sao… Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An đã thường xuyên kết nối, quảng bá, đưa du khách các tỉnh về trải nghiệm dịch vụ này.

Những khách sạn 5 sao, 4 sao tiện ích, sang trọng

Là bãi biển hấp dẫn, hải sản tươi ngon, Cửa Lò cũng tiện nghi hơn đối với du khách khi có những cơ sở lưu trú đẳng cấp phục vụ cho phân khúc cao cấp.

Một trong những dự án tiêu biểu là Vinpearl Cửa Hội Resort & Villas, tọa lạc tại bãi biển Cửa Hội, phường Nghi Hải. Dự án này bao gồm khách sạn 5 sao cao 5 tầng, biệt thự nghỉ dưỡng, khu nhà hàng và khu vui chơi giải trí cao cấp, được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Vinpearl Cửa Hội Beach Resort với các dịch vụ phòng nghỉ đa dạng, là điểm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, một bước ra biển. Nơi đây cũng phục vụ các hội thảo, hội nghị chất lượng tầm cỡ.

Vinpearl Cửa Hội - Khu nghỉ dưỡng 5 sao của Tập đoàn Vingroup đầu tư sát bãi biển Cửa Lò. Ảnh: VR

Một khách sạn 4 sao ở Cửa Lò nữa là Mường Thanh Cửa Lò với bể bơi ngoài trời, phòng bar, phòng tập thể thao, các phòng ăn cao cấp, dịch vụ spa cao cấp và không gian nghỉ dưỡng thoải mái, đẳng cấp…

Ngoài ra, các khách sạn Summer 1 Hotel Cửa Lò, Summer 2 Hotel Cửa Lò, Sài Gòn Kim Liên Resort 4 sao... cũng là những khách sạn sang trọng, tiện nghi đảm bảo cho các đoàn du khách nghỉ dưỡng dài ngày.

Việc số lượng xe điện tăng nhanh trong thời gian qua đã đặt ra thách thức cho công tác quản lý. Để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn giao thông, thành phố Vinh đã triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với xe điện 4 bánh phục vụ du lịch, yêu cầu các phương tiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Năm nay, thành phố Vinh đã chỉ đạo lắp đặt 16 điểm tắm tráng và 18 bãi giữ xe miễn phí dọc bãi biển Cửa Lò. Các điểm tắm tráng được trang bị đầy đủ tiện nghi, giúp du khách thoải mái sau khi tắm biển. Cửa Lò còn có phố đêm, chợ hải sản, siêu thị với hàng hoá đẳng cấp, dịch vụ wifi miễn phí, những thảm hoa cúc biển tươi sáng, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên khi đến với Cửa Lò.

Thành phố Vinh nâng cấp đường Bình Minh, đầu tư hệ thống chiếu sáng, cổng chào điện tử và các dịch vụ công cộng tiện ích phục vụ du lịch mùa hè. Ảnh: Quang An

Năm nay, thành phố sẽ hoàn thành mở rộng đường Bình Minh (đoạn cuối đảo Lan Châu, hiện đã hoàn thành 99%), nâng cấp các điểm check -in, thảm hoa, đầu tư hệ thống chiếu sáng, các cổng chào điện tử, nâng cấp các cơ sở dịch vụ, nhà hàng, tập trung làm sạch biển, vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Lễ hội du lịch biển Cửa Lò dự kiến tổ chức vào ngày 19/4/2025 để chào đón du khách.