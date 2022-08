Trước tình trạng bồi lắng của các luồng lạch, mới đây ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nghệ An và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam quan tâm bổ sung kinh phí nạo vét luồng đoạn từ khu vực bến cá Nghi Tân đến luồng cảng Cửa Lò vào kế hoạch nạo vét duy tu hàng năm của Bộ Giao thông vận tải để hỗ trợ cho tàu cá công suất lớn ra vào, khắc phục tình trạng neo đậu tại cảng Cửa Lò gây mất an toàn giao thông như hiện nay.