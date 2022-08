Ông Nguyễn Viết Hùng – Chánh Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết: Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với bến kinh doanh vận tải khách du lịch không phép, phương tiện không đủ điều kiện khai thác vận tải, không bảo đảm an toàn hoạt động trong phạm vi bến thủy; không cho xuất bến đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn như chở quá số người quy định, thiếu thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu đắm, không có danh sách hành khách theo quy định.