Giáo viên cắm bản: Chuyện bây giờ! – Kỳ cuối: Tạo cơ chế đặc thù để giáo viên vùng cao yên tâm công tác

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước (16.490 km2), với ba vùng sinh thái rõ rệt: Miền núi, trung du và đồng bằng ven biển. Trong đó, miền núi chiếm tới 83% diện tích lãnh thổ, địa hình đa dạng, phức tạp và bị chia cắt bởi các hệ thống đồi núi, sông, suối. Trong 217 xã, thị trấn miền núi vùng cao có 55 xã khu vực I (xã bước đầu phát triển), 76 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân các dân tộc miền núi còn gặp nhiều khó khăn.

Với những đặc trưng này, so với các địa phương khác, giáo dục miền núi Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn và điều đó phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học ở các trường. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, các cấp ủy đảng, nhân dân nên sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh đi học, phổ cập giáo dục, cơ sở vật chất trường, lớp học đạt mức trung bình cả tỉnh. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, cùng với toàn ngành, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An đã hoàn thành kế hoạch phát triển giáo dục, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.