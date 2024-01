Giáo viên và nhân viên hợp đồng ở Nghệ An được tạm ứng lương trước Tết Nguyên đán 2024

Sau khi nhận được chỉ đạo từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, sáng 29/1, Kho bạc Nhà nước huyện Quỳnh Lưu đã quyết định tạm chi lương tháng 1/2024 cho các giáo viên, nhân viên hợp đồng trên địa bàn huyện. Động thái này diễn ra sau khi Báo Nghệ An ngày 27/1 có bài phản ánh về việc hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng các trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu bị dừng chi trả lương ngay trước kỳ nghỉ Tết, khiến nhiều người xin nghỉ việc.

Ông Nguyễn Đình Hòa – Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan vấn đề này, đơn vị đã có văn bản gửi UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. "Chúng tôi không chỉ đạo dừng chi trả lương cho các giáo viên, nhân viên hợp đồng trước Tết mà đang chờ UBND tỉnh rà soát cho ý kiến", ông Hòa nói.

Ngày 28/1, thầy Hồ Anh Dũng đã làm đơn gửi nhà trường để từ chối tiếp tục làm công tác chủ nhiệm cũng như giảng dạy vì không được nhận lương. Ảnh: T.H

Trước đó, ngày 17/1, Kho bạc Nhà nước Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh về việc thanh toán số lượng hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện theo Nghị định số 111 và Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2024, cũng như Thông báo số 1035/TB-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về biên chế công chức và hợp đồng hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024, từ đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện kiểm soát chi lương cho các đối tượng hợp đồng hỗ trợ, phục vụ và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP và đảm bảo không vượt số lượng tại các văn bản của UBND tỉnh nêu trên.

"Tuy nhiên, một số đơn vị sử dụng ngân sách gửi chứng từ đề nghị Kho bạc Nhà nước Nghệ An thanh toán cho đối tượng hợp đồng hỗ trợ, phục vụ và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ vượt số lượng tại các văn bản của UBND tỉnh Nghệ An giao và Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tạm thời từ chối thanh toán.

Để chấp hành đúng quy định pháp luật ngân sách, các văn bản của UBND tỉnh Nghệ An và đảm bảo quyền lợi của người lao động, Kho bạc Nhà nước Nghệ An báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị liên quan để chấn chỉnh các đơn vị sử dụng ngân sách chấp hành nghiêm số lượng hợp đồng hỗ trợ, phục vụ và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ đã giao. Đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm soát thanh toán đối với các hợp đồng vượt số lượng đã giao của UBND tỉnh Nghệ An", văn bản của Kho bạc Nhà nước Nghệ An nêu.

Sau khi nhận được công văn này, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, xử lý đề nghị của Kho bạc Nhà nước Nghệ An đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Huyện Quỳnh Lưu còn 9 giáo viên hợp đồng cấp THCS, tất cả đều có thâm niên từ 12 đến 18 năm. Ảnh: T.H

Trước đó, như Báo Nghệ An đã phản ánh, ngày 19/1, hàng chục giáo viên và nhân viên hợp đồng tại các trường học ở huyện Quỳnh Lưu bất ngờ nhận được thông báo không được chi trả lương cho tháng 1/2024. Đây đều là những người được UBND huyện Quỳnh Lưu ký hợp đồng làm việc từ hơn 10 năm trước, có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người đã có thâm niên gần 20 năm đi dạy, nhưng vẫn chỉ nhận được mức lương chưa đến 5 triệu đồng. Còn các nhân viên kế toán, văn thư chỉ có mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng.

Sau khi bị từ chối thanh toán lương, nhiều giáo viên, nhân viên kế toán nhà trường đã đồng loạt làm đơn từ chối tiếp tục làm việc. Động thái này nguy cơ ảnh hưởng đến việc dạy và học tại các nhà trường.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu, trong giai đoạn 2000 đến 2013, huyện ký rất nhiều hợp đồng với các giáo viên và nhân viên trường học. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh yêu cầu rà soát và kết luận những hợp đồng này huyện Quỳnh Lưu ký trái thẩm quyền, không đúng với quy định của pháp luật. Tỉnh đã yêu cầu huyện Quỳnh Lưu phải thanh lý. "Sau đó, một số trường hợp thì nghỉ dạy, chuyển qua làm nghề khác. Một số thì được huyện định hướng đi học văn bằng 2 để chuyển xuống mầm non vào biên chế. Đến nay thì còn lại 24 người", vị lãnh đạo này nói./.