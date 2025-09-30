Pháp luật Gọi em cầm dao 'giải cứu', anh bị tăng án tù Anh B. cho rằng Tuấn đá vào con chó nhà mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Sau đó, Tuấn gọi điện cho em trai, chỉ đạo cầm dao lên ứng cứu. Kết cục, hai anh em đều vướng vào lao lý.

Ngày 30/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai bị cáo Phan Anh Tuấn (SN 2003) và Phan Việt Đức (SN 2006) cùng trú xã Minh Hợp, Nghệ An về tội “Cố ý gây thương tích”. Hai bị cáo là anh em ruột.

Bị cáo Phan Anh Tuấn và Phan Việt Đức tại tòa. Ảnh: Kim Long

Theo hồ sơ vụ án, sáng 23/12/2024, Tuấn cùng một số người bạn đến ăn sáng, uống bia tại quán của ông Võ Văn Hạnh (SN 1963, trú phường Tây Hiếu, Nghệ An). Trong lúc mọi người đang ăn uống, ông Hạnh có việc nên nhờ con trai là Võ Văn B. (SN 1993) ở lại trông coi quán.

Khoảng 10h30, Tuấn ra sau quán để đi vệ sinh thì bị con chó xích gần đó cắn vào ống quần. Nghe tiếng chó kêu, anh B. đi ra sau kiểm tra thì gặp Tuấn. Anh B. cho rằng Tuấn đá chó nhà mình nên hai bên xảy ra cãi nhau. B. tát vào má Tuấn, đáp lại Tuấn đấm vào đầu anh B. Phát hiện sự việc, một người chạy đến can ngăn.

Sau đó, anh B. ra ngồi ở sân quán còn Tuấn gọi điện cho em trai là Phan Việt Đức nói “anh bị đập”, đồng thời chỉ đạo em “cầm dao lên đây”.

Nghe anh trai cầu cứu, Đức lấy 2 con dao rồi đi lên quán. Vừa tới nơi Đức hỏi anh trai “thằng nớ mô” thì Tuấn chỉ tay vào trong quán.

Đức đưa cho anh trai 1 con dao rồi cả hai chạy vào quán tìm anh B. Thấy anh B. ở khu vực chuồng gà, Đức chém vào người anh này. Bị chém, anh B. cầm xẻng khua về phía Đức. Dù vậy, Đức vẫn tiếp tục chém liên tiếp 2 phát vào tay anh B.

Ngay sau đó, Tuấn cũng chạy đến, chém vào vai, tay anh B. Bị chém, anh B. bỏ chạy ra trước quán nhưng vẫn bị Tuấn đuổi theo, chém vào người. Anh B. tiếp tục bỏ chạy nhưng do bị chảy nhiều máu nên dừng lại và bị Tuấn đuổi kịp chém nhiều nhát. Sự việc chỉ dừng lại khi mẹ của hai đối tượng chạy đến giằng lấy dao trên tay hai người con, rồi vứt đi.

Anh B. chịu nhiều vết thương ở tay, lưng, vai, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 44%. Ngày 2/1/2025, anh B. có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Với tội Cố ý gây thương tích, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Anh Tuấn 39 tháng tù giam, bị cáo Phan Việt Đức 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Về phần dân sự, tòa buộc hai bị cáo bồi thường cho bị hại gần 200 triệu đồng.

Sau đó, bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt tù đối với hai bị cáo và tăng bồi thường về dân sự. Bị hại cho rằng, các bị cáo phạm tội có tính côn đồ, phạm tội đến cùng và phạm tội có tổ chức. Đồng thời, bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường thêm hơn 300 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị hại trình bày lúc đầu Tuấn chối tội, cho rằng không đá con chó nhưng sau đó thừa nhận. Bị hại cho rằng, bị cáo Tuấn ít tuổi nhưng nói năng không đúng phép nên mình mới tát vào mặt.

Bị cáo Tuấn khai sau khi bị B. tát vì ấm ức nên đã gọi điện cho em trai cầm dao lên. Sau đó, hai anh em bị cáo đã chém nhiều nhát vào người bị hại.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo đã gây thương tích lớn cho bị hại. Trong vụ án này bị cáo Phan Anh Tuấn là người khởi xướng, lôi kéo em trai đánh người nên HĐXX tăng hình phạt từ 39 tháng tù giam lên 42 tháng tù giam. Bị cáo Phan Việt Đức giữ nguyên mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo.