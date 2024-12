Pháp luật Gom pháo tại nhà rồi lập nick ẩn danh rao bán Lực lượng chức năng đang làm rõ loại hóa chất dạng lỏng được thu giữ cùng 120kg pháo nổ vào ngày 15/12 vừa qua.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội, thường xuyên rao bán các loại pháo nổ trong dịp Tết 2025 tới. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản trên là Nguyễn Quốc Phong (SN 1997, trú tại phường 8, TP Đà Lạt) quản lý, sử dụng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét nơi ở của Nguyễn Quốc Phong.

Đối tượng Nguyễn Quốc Phòng cùng tang vật liên quan.

Tại đây, Công an thu giữ 75 hộp pháo hoa nổ (loại 49 viên), 3 hộp pháo hoa nổ (loại 100 viên), có trọng lượng 117,9 kg và 6 bịch pháo bi, có trọng lượng 2,2 kg. Tổng khối lượng tang vật thu được là 120,1 kg.

Nguyễn Quốc Phong khai nhận, đặt mua số pháo trên qua mạng facebook rồi đem về chia nhỏ nhằm mục đích bán kiếm lời.

Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng còn phát hiện số lượng rất lớn hóa chất dạng lỏng, không có bao bì, nhãn mác.