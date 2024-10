Pháp luật

Triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển gần 1,5 tạ pháo từ nước ngoài về Nghệ An

Công an huyện Nghĩa Đàn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo lậu). Danh tính 3 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1993) và Nguyễn Cảnh Công (SN 1976) cùng trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Vĩnh Nghệ (SN 1983) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.