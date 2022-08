Hà Nội FC đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỉ đồng, bắt giữ 3 đối tượng. Đáng nói, chuyên án này các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao cùng các thủ đoạn "rửa tiền" tinh vi để hòng qua mắt lực lượng chức năng.

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 8; UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022; Chi tiết các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh sẽ được Thị xã Cửa Lò đầu tư chỉnh trang; Loại bỏ những ngành nghề và thị trường lao động có rủi ro cao; Cấm đường phục vụ diễn tập thực binh xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự tại TP. Vinh... là những thông tin nổi bật ngày 25/8.

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo 4 tỉnh: Nghệ An, Khánh Hoà, Phú Yên, Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm với mục tiêu giải ngân 100% vốn.

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chuẩn bị nguồn lực để mua sắm trang thiết bị; chuẩn bị nhân lực để thực hiện việc đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật ghép gan, ghép tim từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển giao. Dự kiến đến năm 2025, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có thể thực hiện được kỹ thuật ghép gan.

(Baonghean.vn) - Về tránh bão số 3, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An đạt sản lượng khá cao, cảng cá nhộn nhịp mua bán hải sản.

(Baonghean.vn) - Chiều 25/8, tại TP. Vinh, sau một thời gian làm việc nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

(Baonghean.vn) - Chiều 25/8, tại thành phố Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp công đoàn trong nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”.

Lần đầu tiên vào vai một chiến sĩ công an kinh tế, diễn viên Thanh Sơn có cơ hội làm mới mình trong vai Đại uý Vũ của bộ phim “Đấu trí”. Thanh Sơn cho biết, đây là cơ hội để anh bứt phá nên dù gặp nhiều thách thức và áp lực, nam diễn viên vẫn cố gắng nỗ lực để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới, 7 tháng đầu năm 2022 Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD không ngừng đổi mới nâng cao các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.