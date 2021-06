Hà Tĩnh cảm ơn Nghệ An hỗ trợ chống dịch Covid-19

Ngày 16/6, Sở Y tế Hà Tĩnh gửi văn bản cảm ơn sự hỗ trợ nhân lực, vật tư y tế của tỉnh Nghệ An trong việc phòng chống Covid-19.

Theo nội dung văn bản, ngày 10/6, UBND tỉnh Nghệ An đã cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ một số vật tư y tế khác cho Hà Tĩnh.

Đoàn Nghệ An tặng 100 triệu đồng và nhiều vật tư y tế cho Hà Tĩnh. Ảnh: TH

"Đến nay, đoàn hỗ trợ của Sở Y tế Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sự giúp đỡ của ngành y tế tỉnh Nghệ An đã thể hiện truyền thống, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp, sẻ chia khó khăn và tinh thần tương thân, tương ái. Sở Y tế Hà Tĩnh xin trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành, sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp của quý cơ quan, đồng nghiệp và đề nghị Sở Y tế Nghệ An tiếp nhận, bố trí công việc cho cán bộ y tế đoàn hỗ trợ từ ngày 16/6", văn bản của Sở Y tế Hà Tĩnh viết.