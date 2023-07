Hai cô gái vàng Nghệ An giành ngôi Vô địch cầu mây thế giới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hai cô gái Nguyễn Thị My, Ngô Thị Ngọc Quỳnh (người Diễn Châu, Nghệ An), đã cùng Đội tuyển cầu mây Việt Nam thi đấu xuất sắc và giành ngôi Vô địch giải cầu mây thế giới World Cup Championship tổ chức tại Thái Lan.

Giải vô địch cầu mây thế giới World Cup Championship 2023 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 16/7, quy tụ 36 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 33 thành viên, Đội tuyển Việt Nam tham gia tranh tài ở tất cả 4 nội dung dành cho nam và 4 nội dung dành cho nữ.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng

Tại nội dung nữ 4 người, các vận động viên Nguyễn Thị My, Ngô Thị Ngọc Quỳnh (người Diễn Châu- Nghệ An), Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung, đã thi đấu xuất sắc và thực hiện đúng đấu pháp của ban huấn luyện.

Ở vòng bảng, Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khi có các đội Myanmar, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng ta đã đánh bại Myanmar và Hàn Quốc với tỷ số sát nút 2-1; đồng thời hạ Nhật Bản 2-0.

Cầu mây Việt Nam thi đấu hiệu quả tại Giải cầu mây thế giới World Cup Championship tổ chức tại Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng



Vào bán kết với vị trí nhất vòng bảng, Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã thắng đội Lào với tỷ số 2-0. Trận chung kết, chúng ta đương đầu với đối thủ cũng rất mạnh là Indonesia. Các cầu thủ đã rất bình tĩnh, thực hiện đúng chiến thuật của ban huấn luyện, phòng thủ tốt và tấn công rất hiệu quả.

Các pha chắn cầu đều được thực hiện hết sức ăn ý. Trước sự biến hóa, tấn công dồn dập của Đội cầu mây Việt Nam, đội Indonesia đã rơi vào thế bị động, và thất bại với tỷ số 0-2. Với những chiến thắng thuyết phục, Đội tuyển cầu mây Việt Nam giành chức Vô địch Giải cầu mây thế giới World Cup Championship.

Trước đó vào năm 2022, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan để Vô địch thế giới nội dung 4 người.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công ngôi Vô địch giải cầu mây thế giới World Championship. Ảnh: Hải Hoàng

Ngoài tấm Huy chương Vàng ở nội dung 4 người nữ, Đội tuyển cầu mây Việt Nam còn giành thêm Huy chương Bạc nội dung hoop nam (tâng cầu vào lưới ở trên cao), Huy chương Đồng nội dung hoop nữ; Huy chương Bạc nội dung đội tuyển nam 4 người, Huy chương Đồng nội dung đội tuyển nữ 3 người; Huy chương Bạc nội dung đồng đội 3 người.

Đóng góp vào thành tích chung của Đội tuyển cầu mây Việt Nam, có hai cô gái người Nghệ An là Nguyễn Thị My (SN 1998) và Ngô Thị Ngọc Quỳnh (SN 2000) đều quê ở huyện Diễn Châu và đều là những vận động viên kỳ cựu của cầu mây Nghệ An.

Trong đó, Nguyễn Thị My (quê ở xã Diễn Tân) đã có hơn 8 năm góp mặt trong Đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam, giành Huy chương Vàng giải Bãi biển châu Á năm 2016 và đặc biệt là Huy chương Vàng Giải vô địch thế giới năm 2022, cùng nhiều Huy chương Bạc ở các giải đấu thế giới, ASIAD, SEA Games, Huy chương Vàng ở các giải đấu trong nước.

Còn Ngô Thị Ngọc Quỳnh (quê ở xã Diễn Hoa), đến đầu năm nay mới được gọi vào Đội tuyển Quốc gia, dù từng giành nhiều thành tích cao tại các giải đấu trong nước, tuy nhiên Giải cầu mây vô địch châu Á - 2023 mới là giải đấu lớn đầu tiên cô được tham dự cùng Đội tuyển Quốc gia.

Tại Giải vô địch cầu mây châu Á vào tháng 6 vừa qua, cả hai cô gái người Nghệ An đã nỗ lực góp công vào 2 tấm Huy chương Vàng của Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam.

Niềm vui của Nguyễn Thị My (bên trái) và Ngô Thị Ngọc Quỳnh (bên phải) sau khi Vô địch Giải cầu mây thế giới World Championship. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Báo Nghệ An sau khi cùng Đội tuyển cầu mây Việt Nam Vô địch Giải cầu mây thế giới World Cup Championship, Ngô Thị Ngọc Quỳnh cho biết: ''Giải cầu mây thế giới World Cup Championship tại Thái Lan, là hành trình khá mới mẻ đối với bản thân em. Đây là giải thế giới đầu tiên mà em tham gia trước khi tập trung Đội tuyển Quốc gia. Cảm xúc của em trước khi được tham dự giải là rất vui, hồi hộp nhưng cũng rất tự hào. Mọi thứ rất là bất ngờ đối với em, khi được ban huấn luyện chọn để thi đấu nội dung ở đội tuyển nữ 4 người, và giành Huy chương Vàng ở nội dung này.

Vận động viên Ngô Thị Ngọc Quỳnh tự hào khi giành Huy chương Vàng cùng Đội tuyển cầu mây Việt Nam Ảnh: NVCC

Nói về mục tiêu của mình sau giải đấu, Ngọc Quỳnh cho biết: Mục tiêu sau giải đấu này của em chính là giải Vô địch toàn quốc được tổ chức tại Nghệ An vào tháng 10 tới. Đây là giải đấu cuối cùng của năm 2023, nên em sẽ nỗ lực hết mình cùng toàn đội để giành những thành tích tốt nhất cho tỉnh nhà".

Tấm Huy chương Vàng quý giá tại Giải vô địch thế giới World Championship là động lực lớn cho Nguyễn Thị My và Ngô Thị Ngọc Quỳnh cùng Đội tuyển cầu mây Việt Nam tự tin ở giải đấu ASIAD 19 vào tháng 8/2023. Hiện tại, hai cô gái người Nghệ An vẫn tập luyện tại Thái Lan, và sẽ về nước vào đầu tháng 8 tới.

Tại Á vận hội năm nay, môn cầu mây bị khống chế, mỗi quốc gia chỉ được phép đăng ký thi đấu 2/3 nội dung. Việt Nam có khả năng cạnh tranh Huy chương Vàng nội dung đội tuyển 4 người. Tại ASIAD 18, Việt Nam giành Huy chương Bạc nội dung đội tuyển 4 người và với tấm Huy chương Vàng thế giới vừa giành được, chúng ta có quyền hy vọng đổi màu huy chương tại ASIAD 19./.