Thể thao Hàng loạt tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ bị phát hiện sự thật, chỉ vài người nằm ngoài nhóm này 14 cô gái bóng chuyền Việt Nam đang có mặt ở Ninh Bình để chuẩn bị thi đấu ở VTV Cup 2024. Người hâm mộ rất quan tâm tới họ và bất ngờ phát hiện một sự thật.

Đây không phải là dự đoán cho tương lai mà là sự thật ở hiện tại. Có thể nhiều người không để ý nhưng vẫn có những người nhìn thấy cả những chi tiết mà số đông hay bỏ qua.

Chúng ta đang nói về chuyện có tới 10/14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự VTV Cup 2024 là các VĐV sinh ra ở các tỉnh, thành từ Nghệ An trở vào. Chỉ có 4 người không thuộc diện này.

10/14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam là những người sinh ra ở các tỉnh, thành từ Nghệ An trở vào.

Chúng ta có thể kể ra 10 ngôi sao nói trên gồm: Như Quỳnh (người Nghệ An), Tú Linh (Hà Tĩnh), Kiều Trinh, Lâm Oanh, Nguyệt Anh (Quảng Bình), Nguyễn Thị Trinh (Đắk Lắk), Kim Thoa, Khánh Đang, Trà My (Long An) và Bích Tuyền (Vĩnh Long).

4 người còn lại không thuộc nhóm này gồm có Trà Giang (người Lạng Sơn), Lê Thị Yến (Quảng Ninh), Lê Thanh Thúy (Hải Phòng) và Phạm Thị Hiền (Hải Dương).

Chúng ta có thể thấy "nhóm" VĐV sinh từ Nghệ An trở vào áp đảo quân số so với nhóm VĐV còn lại. Đấy là câu chuyện liên quan tới yếu tố địa lý. Nếu chúng ta nhìn vấn đề ở góc độ chuyên môn thì mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Nhóm VĐV sinh từ Nghệ An trở vào gồm hầu hết những VĐV tài năng nhất và có đóng góp mang tính quyết định cao nhất cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, ở nhóm 4 ngôi sao còn lại, ngay lúc này, chỉ có phụ công Lê Thanh Thúy giữ vai trò quan trọng và thường xuyên chiếm suất đánh chính trong đội hình ra sân của HLV Tuấn Kiệt./.