Thể thao Tuyển bóng chuyền Việt Nam vào chung kết SEA V-League 2024; Đông Nam Á có huy chương vàng đầu tiên ở Olympic Paris Các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết SEA V-League 2024; VĐV thể dục dụng cụ Philippines giành Huy chương Vàng tại Olympic Paris 2024; Pep Guardiola phản ứng khi Man City nhận án phạt... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Thắng Indonesia, tuyển bóng chuyền Việt Nam vào chung kết SEA V-League 2024

Một ngày sau khi chật vật vượt qua tuyển nữ Philippines trong vòng bốn ván, tối 3/8, tuyển bóng chuyền Việt Nam tiếp tục ra sân tranh tài cùng Indonesia ở lượt trận thứ nhì SEA V-League 2024 tuần thứ nhất đang diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Vĩnh Phúc.

Tuyển Việt Nam tranh chung kết SEA V-League tuần thứ nhất với Thái Lan tối 4/8.

So với trận ra quân, tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu với Indonesia đã tung Tú Linh vào sân từ đầu thay cho Kiều Trinh; hay Bích Tuyền được trả về vai trò đối chuyền thay vì chủ công… Những thay đổi này giúp đội chủ nhà chơi gắn bó và mạch lạc hơn, việc ghi điểm được giao cho từ Bích Tuyền đến Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh khiến đối thủ bất ngờ. Chiến thắng thuyết phục 25-19 ở ván 1 nghiêng về cho tuyển Việt Nam.

Indonesia khởi đầu ván hai tốt hơn, có lúc dẫn trước 4 điểm nhờ sự tỏa sáng của Megawati. Tuy nhiên, khi bắt kịp điểm số 13-13, tuyển Việt Nam càng đánh càng hay và thắng ở điểm số 25-17. Ở ván ba, việc tăng cường mũi tấn công Vi Thị Như Quỳnh khiến thế trận của tuyển Việt Nam sáng hơn và đội chủ nhà thắng luôn 25-19 và khép lại trận đấu với thắng lợi chung cuộc 3-0 trước Indonesia.

Do Thái Lan dễ dàng đánh bại Philippines với tỷ số 3-0, thế nên, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có được hai trận thắng là Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận cuối tối 4/8, vô tình trở thành "trận chung kết" quyết định danh hiệu vô địch tuần thứ nhất của SEA V-League 2024.

Đông Nam Á có huy chương vàng đầu tiên ở Olympic 2024

Tối 3/8, VĐV thể dục dụng cụ Philippines Carlos Yulo vượt qua các VĐV của Anh và Israel để giành Huy chương Vàng nội dung thể dục tự do ở Olympic Paris 2024.

Carlos Yulo sinh năm 2000, là VĐV thể dục dụng cụ hàng đầu châu Á.

Carlos Yulo kết thúc phần thi chung kết thể dục tự do nam (gồm toàn năng, sàn và nhảy chống) với 15.000 điểm, xếp sau là các VĐV Artem Dolgopyat (Israel, 14.966 điểm) và Jake Jarman (Anh, 14.933 điểm).

Ở nội dung toàn năng, Yulo chỉ đứng thứ 12. Tuy nhiên, khi sang nội dung sàn sở trường, anh đã bứt phá và giành điểm thuyết phục ở độ khó cao nhất.

Với kết quả này, Yulo đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Philippines tại Thế vận hội 2024. Đây cũng là HCV đầu tiên của VĐV Đông Nam Á tại Paris năm nay.

Trước Yulo, Philippines chỉ có một VĐV giành HCV Olympic là VĐV Hidilyn Diaz ở hạng cân 55 kg nữ môn cử tạ tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Yulo vẫn có thể giành thêm huy chương cho đoàn Philippines tối 4/8 khi anh dự phần thi chung kết nhảy chống nam. Số huy chương của đại diện Đông Nam Á này vẫn còn có thể tăng khi niềm hy vọng vàng Diaz (cử tạ) chưa xuất trận cùng các võ sĩ boxing tiến sâu vào vòng trong.

Truyền thông Hàn Quốc "cảnh báo" HLV Park Hang-seo về tuyển Malaysia

Theo thông tin từ tờ The Star, Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẵn sàng trả mức lương 60.000 USD/tháng cho HLV Park Hang-seo để giúp bóng đá nước này trở lại thời kỳ hoàng kim, chinh phục các danh hiệu và tiến ra biển lớn.

Con số 60.000 USD/tháng mà bóng đá Malaysia dự kiến trả cho HLV Park Hang-seo thậm chí cao hơn mức lương 50.000 USD mà chiến lược gia Hàn Quốc được nhận khi dẫn dắt tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo nhận mức lương rất lớn nếu nhận lời dẫn dắt tuyển Malaysia.

Trước đó, khi HLV Kim Pan-gong đột ngột từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia, truyền thông và người hâm mộ nước này đã nhanh chóng tiến cử ông Park Hang-seo như phương án hiệu quả nhất để giúp nền bóng đá của họ đi lên.

Truyền thông Hàn Quốc cũng có những phân tích mang tính cảnh báo với HLV Park Hang-seo. Họ cho rằng, thầy Park cần phải chú ý đến những hạn chế của bóng đá Malaysia với đội tuyển nước này như các câu lạc bộ trong nước không chịu nhả quân cho đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia thiếu quyết liệt trong việc nâng cấp sức mạnh cho đội bóng.

Đó cũng là những nguyên nhân khiến HLV Kim Pan-gon thậm chí phải tự bỏ tiền túi để bồi thường hợp đồng và chia tay đội tuyển Malaysia trong sự thất vọng và chán nản.

Những ngày qua, HLV Park Hang-seo đã trở lại xứ Kim chi và cùng các cầu thủ trẻ của Học viện bóng đá mang tên mình hoàn thành giải giao hữu Boryeong JS Cup tại Hàn Quốc với những kết quả tích cực.

Pep Guardiola phản ứng khi Man City nhận án phạt

Hôm 1/8, Man City bị phạt hơn 2 triệu bảng vì 22 lỗi ra sân chậm trước khi thi đấu, cũng như giờ nghỉ giải lao trong hai mùa giải 2022/23 và 2023/24.

Trong khi Man City từ chối đưa ra bình luận khi được truyền thông hỏi về vấn đề này, Guardiola có quan điểm của mình.

"Tôi biết về án phạt (của Man City) nhờ đọc tin tức ngay khi nó xuất hiện”, thuyền trưởng của nhà vô địch nước Anh cho biết. "Tôi sẽ cố rút ngắn các bài phát biểu giữa giờ".

Pep có thói quen trao đổi và dặn dò rất kỹ các học trò trước, giữa và sau trận đấu.

Theo Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, Man City phạm lỗi 8 lần trong mùa 2022/23 và 14 lần vào mùa giải trước. Lần gần nhất đội bóng của Pep mắc lỗi này ở trận cuối mùa giải 2023/24 với West Ham, khi họ trận đấu bắt đầu muộn 2 phút 46 giây.

Nhiều người hâm mộ bóng đá Anh đặt nghi vấn việc Man City ra sân muộn có thể nằm trong chiến thuật Pep áp dụng cho đội bóng này. Nhiều trận đấu, Pep tổ chức họp đội ngay trên sân.

Tuy nhiên, với phát biểu từ cựu HLV Barca, ở mùa giải 2023/24, Man City sẽ phải ra sân sớm hơn. Times cho biết các quy định liên quan đến việc ra sân thi đấu của từng đội nhằm đảm bảo thời gian thi đấu chính xác, phục vụ cho việc phát sóng tất cả trận đấu.

Bayern từ chối đề nghị của MU dành cho De Ligt và Mazraoui

MU đã chi gần 100 triệu bảng để mang về 2 tân binh Joshua Zirkzee và Leny Yoro ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn chưa muốn dừng lại, và đang có kế hoạch chiêu mộ thêm một trung vệ, khi Leny Yoro phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Lúc này, Matthijs de Ligt là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, HLV Erik ten Hag cũng muốn tăng cường một hậu vệ phải. Và một cái tên khác của Bayern Munich là Noussair Mazraoui đã lọt vào tầm ngắm của ông.

Theo tờ The Athletic, MU đã gửi lời đề nghị kép tới Bayern, để hỏi mua Mazraoui và De Ligt. Hiện chưa rõ lời đề nghị trị giá bao nhiêu, nhưng ngay lập tức nó bị đội bóng Bundesliga từ chối.

The Athletic cho hay, Bayern yêu cầu mức giá cao hơn cho bộ đôi này. Về phần mình, mặc dù bị từ chối nhưng MU vẫn khá lạc quan và họ sẽ cố gắng tiếp tục đàm phán với Bayern để nhanh chóng giải quyết các thương vụ này.

Mazraoui và De Ligt trong màu áo Bayern Munich.

Trước đó, Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận cá nhân với cả Mazraoui và De Ligt. Họ và 2 ngôi sao này đã cùng thông qua bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn 1 năm.

Không chỉ MU, West Ham cũng đang để mắt đến Mazraoui. Theo truyền thông Anh, The Hammers thậm chí còn đã đạt được thỏa thuận với Bayern. Tuy vậy, thương vụ này cuối cùng đổ bể khi West Ham không thể đạt thỏa thuận cá nhân với Mazraoui, do hậu vệ người Morocco chỉ muốn cập bến Old Trafford.

Phía West Ham cũng đang nhắm tới Wan-Bissaka của MU. MU đang định giá hậu vệ này 15 triệu bảng, nhưng lời đề nghị của West Ham chỉ vào khoảng 10 triệu bảng.