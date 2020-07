Hàng trăm bệnh nhân được chữa bệnh trĩ không đau thành công tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Điều trị bệnh trĩ không đau, hiệu quả



Hơn 2 tháng nay, ông Mai Xuân Hưng (59 tuổi), ở xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) đều đặn mỗi tuần 3 buổi xuống Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp tiêm xơ búi trĩ. Ông Hưng sống chung với căn bệnh phiền toái này đã gần 10 năm nay, đã điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi.

Thăm khám tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc trĩ nội độ 4 và được chỉ định điều trị bằng phương pháp tiêm xơ búi trĩ. Sau 10 lần tiêm, bệnh của ông đã thuyên giảm hẳn. Theo bác sĩ điều trị trực tiếp cho ông, nhờ tuân thủ điều trị tốt nên chỉ khoảng 2 mũi tiêm nữa là ông hoàn thành phác đồ điều trị.

Phương pháp này không can thiệp phẫu thuật nên không gây chảy máu, không đau đớn, an toàn, hiệu quả điều trị cao. Ảnh: Đinh Nguyệt Ông Hưng phấn khởi chia sẻ: “Sau khi thực hiện 10 mũi tiêm, đến nay, bệnh tình của tôi tiến triển rất tốt, không còn đau, khó chịu và gần sinh hoạt trở lại bình thường. Đặc biệt, thủ thuật được thực hiện chỉ sau 5 phút, không đau đớn, không gây chảy máu và nghỉ ngơi sau 30 phút là tôi có thể đi lại được”.



Cũng phấn khởi khi bệnh tình thuyên giảm hẳn, bà Lê Thị Vinh năm nay 77 tuổi, ở Thanh Chương chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ phải chung sống với căn bệnh này đến hết đời vì ngại phẫu thuật. Nhưng may mắn biết đến phương pháp điều trị tiêm xơ búi trĩ không đau của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, vừa không phải can thiệp đau đớn, chảy máu vừa phục hồi tốt. Tôi bị trĩ nội độ 4, mà sau 14 mũi tiêm, tôi cảm thấy đỡ hẳn, sức khỏe tốt".

Ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An thực hiện kỹ thuật tiêm xơ búi trĩ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Sau khi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ Viện Y Dược học dân tộc TP. HCM, từ tháng 11/2019 đến nay, bệnh viện đã triển khai phương pháp điều trị bệnh trĩ bằng tiêm xơ búi trĩ thường quy. Đã có trên 300 bệnh nhân được điều trị hiệu quả bằng phương pháp điều trị mới này; tỷ lệ khỏi bệnh đạt tuyệt đối, chưa ghi nhận trường hợp biến chứng và tái phát bệnh.

Phát huy hiệu quả phương pháp điều trị mới

Bản chất của bệnh trĩ là sa các đám rối mạch máu trong ống hậu môn, khiến máu không được lưu thông, ứ đọng hình thành búi trĩ.

Điều trị trĩ bằng “Nội soi ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ bằng PG60 5%”- kỹ thuật điều trị bệnh trĩ an toàn và hiệu quả bậc nhất hiện nay; với nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An là một trong những đơn vị tiên phong tại Nghệ An triển khai phương pháp điều trị trĩ mới này. Theo Bác sĩ Trần Văn Cương - Khoa Ngoại, phương pháp tiêm xơ búi trĩ thường dùng điều trị các bệnh trĩ nội (độ 1 đến độ 4), trĩ hỗn hợp (độ 2 – độ 3).

Ưu điểm của phương pháp này là không can thiệp phẫu thuật nên không gây chảy máu, không đau đớn. Người bệnh sẽ được tiêm trực tiếp thuốc vào gốc búi trĩ từ đó làm búi trĩ teo dần và co nhỏ lại, sau tiêm người bệnh chỉ cần nằm nghỉ 20 phút là có thể về nhà làm việc, sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân không phải dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào khác nên an toàn, hiệu quả điều trị cao, không biến chứng, tỷ lệ tái phát thấp (chỉ từ 2% từ 2 - 5 năm) và chi phí điều trị thấp. Phác đồ điều trị bệnh phụ thuộc vào mức độ bệnh của từng bệnh nhân. Tuy nhiên, yếu tố quyết định hiệu quả phương pháp điều trị này là trình độ chuyên môn của các bác sĩ thực hiện. Đội ngũ các bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An được đào tạo bài bản, học tập và chuyển giao kỹ thuật tiêm xơ búi trĩ từ Viện Y Dược học cổ truyền TP. HCM - viện đầu ngành Y Dược học cổ truyền. Bởi vậy, người bệnh được thăm khám, điều trị, chăm sóc, thực hiện đúng theo chỉ định của bác sĩ sẽ có được hiệu quả điều trị cao nhất.

Đã có 300 bệnh nhân được điều trị hiệu quả bằng phương pháp điều trị mới này tại Bệnh viện YHCT Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt

Định hướng phát triển trong thời gian tới, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An sẽ tiếp tục liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương, viện đầu ngành về y học cổ truyền để đào tạo nguồn nhân lực triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới như: điều trị tự kỷ bằng y học cổ truyền, điều trị bệnh cơ xương khớp bằng tiêm khớp ngoại vi…; đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.