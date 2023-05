Truy tìm 2 đối tượng nghi vấn gây án trong vụ giết người ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định truy tìm 2 đối tượng nghi vấn gây án trong vụ giết người xảy ra ngày 8/5/2023 tại huyện Hưng Nguyên.

Ngày 9/5, Thượng tá Trần Đức Thân - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy tìm người số 09 và 10/QĐTT-PC02- Đ5 ngày 9/5/2023, truy tìm Hồ Ngọc Sao (SN 14/1/1986) và Trần Văn Thế (SN 13/9/1994), cùng thường trú tại xóm 3, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đây là 2 đối tượng nghi vấn trong vụ giết người xảy ra ngày 8/5/2023 tại Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Quyết định truy tìm nêu rõ, đây là người phạm tội đang bỏ trốn. Do vậy, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra về hành vi Giết người. Theo đó, giao Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Nghệ An chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định. Đề nghị các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; Công an các huyện, thành, thị trong tỉnh Nghệ An, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm đối tượng.

Về đặc điểm nhận dạng, Hồ Ngọc Sao có chiều cao 1,69m, màu da vàng nhạt, tóc cắt cua không có mái, lông mày rậm, sống mũi bình thường, dái tai vuông, hốc mắt sâu. Nguyễn Văn Thế có chiều cao 1,69m, màu da ngăm đen, tóc đen cắt ngắn, lông mày rậm, sống mũi bình thường, dái tai vuông, hốc mắt sâu. Cả hai đi xe Wave apha màu đen, mang BKS 37N1- 66351.

Khi thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho: Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (hoặc liên hệ với Điều tra viên Trần Hoa Kỳ, số điện thoại 0915128448 để phối hợp).