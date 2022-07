Hàng trăm người dân Kỳ Sơn vẫn đang bị chia cắt do sạt lở đường

(Baonghean.vn) - Từ khi sinh ra, bà Diệp chưa một lần được nhìn thấy mặt cha. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, bà cùng người thân phải rong ruổi khắp nhiều nghĩa trang để tìm mộ người cha đã hy sinh nhưng vô vọng. Nguyện vọng của bà vừa được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An hoàn thành.

Cuộc chiến ở Ukraine có lẽ sẽ bước vào giai đoạn mới khi các hệ thống vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp được cho là đang làm gián đoạn cuộc tiến công của Nga ở khu vực Donbass và để ngỏ cánh cửa cho một cuộc phản công của Ukraine

(Baonghean.vn) - Với chiến thắng 2-1 trước U15 Quảng Nam, U15 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng chung kết U15 toàn quốc 2022 trước 1 lượt đấu.

(Baonghean.vn) - Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đã kính cẩn dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.