Hành khách về qua Cảng Hàng không Vinh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng 50%

(Baonghean.vn) -Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Vinh, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 22 tháng Chạp, tức ngày 1/2/2024, lượng khách từ các Sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) tăng 50% so với ngày bình thường.

Cụ thể, từ 20 tháng Chạp đến nay, bình quân mỗi ngày từ 42- 44 lượt cất và hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh, tăng 50% so với ngày thường chỉ 30-32 lượt và giảm 14-16 lượt cất, hạ cánh so với Tết năm trước. Hành khách đi về Cảng Hàng không quốc tế Vinh chủ yếu chiều từ Nội Bài (Hà Nội) hoặc Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), bình quân mỗi chuyến bay chở tối đa từ 190 - 240 khách; ở chiều ngược lại, khách từ Cảng Hàng không quốc tế Vinh đi rất ít.

Hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) xuống Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nghiêm Mạnh Tuấn- Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết: Dịp cao điểm này, lượng khách tăng khoảng 50% so với ngày thường, nhưng so với Tết năm trước, sản lượng bị sụt giảm do các chặng bay Vinh- Cần Thơ, Vinh – Phú Quốc hay Vinh – Buôn Ma Thuột của VietJet đã hủy bỏ và chỉ còn VietNam Airlines phục vụ với 2 chặng bay Vinh- Nội Bài, Vinh - Tân Sơn Nhất và ngược lại.

Dịch vụ đưa, đón khách bằng taxi tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Vietnam Airlines - Văn phòng chi nhánh Vinh cho biết thêm: So với trước đây, các chuyến về Vinh chủ yếu hạ cánh vào ban đêm từ 1-3 giờ sáng. Bên cạnh đó, để phục vụ tốt du khách và hạn chế tình trạng hoãn hoặc hủy chuyến, Cảng Hàng không quốc tế Vinh và Vietnam Airlines căn cứ vào dự báo thời tiết phối hợp điều chỉnh giờ cất/hạ cánh cho phù hợp với điều kiện thời tiết Nghệ An nên giảm tình trạng hủy hay chậm chuyến.

Ngay trong ngày 28 tháng Chạp này, mặc dù Nghệ An có sương mù nhưng không có chuyến bay nào bị chậm hoặc hủy chuyến; dự kiến ngày hôm nay và ngày mai (29 tháng Chạp) sẽ có 42 lượt cất, hạ cánh.

Hành khách làm thủ tục check-in tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh dịp ra Tết năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau cao điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, dự kiến từ mồng 3, mồng 4 tháng Giêng, tức 13/2/2024, nhu cầu khách từ Cảng Hàng không Vinh đi sẽ tăng trở lại, bình quân mỗi ngày từ 40- 44 lượt cất và hạ cánh tuyến Vinh- Nội Bài và Vinh- Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không quốc tế Vinh cũng như Vietnam Airlines đã chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ hành khách./.