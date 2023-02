Hạnh phúc với sứ mệnh hồi sinh

Tiên phong phát triển lĩnh vực điều trị mới

Bác sĩ Trần Văn Tú - Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh được biết đến là người tiên phong phát triển lĩnh vực phẫu thuật sọ não ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, mặc dù tuổi đời và tuổi nghề của anh còn rất trẻ.

Chia sẻ về cơ duyên lựa chọn nghề thầy thuốc, anh tâm sự về ước mong chữa bệnh cứu người và góp phần đổi thay nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho người dân quê mình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh, anh lựa chọn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh với mong muốn về môi trường có cơ hội phát huy năng lực, được bồi dưỡng tay nghề và cống hiến hết mình cho sự nghiệp.

Bác sĩ Tú đam mê lĩnh vực ngoại thần kinh (các bệnh lý về sọ não, cột sống) bởi lý do đặc biệt. “Với bệnh nhân bị bệnh lý về sọ não (chủ yếu là chấn thương sọ não và đột quỵ não), thời gian vàng để cấp cứu là 4-6 tiếng đầu, nếu muộn, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng cao, bởi vậy, tôi quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này, với mong muốn giúp những người bệnh được can thiệp sớm, tránh hậu quả đáng tiếc. Được chứng kiến người bệnh hồi sinh, đặc biệt là bệnh nhân nặng hồi phục “thần kỳ” khi được cấp cứu, phẫu thuật chữa trị kịp thời, với người thầy thuốc không có hạnh phúc nào sánh bằng” - bác sĩ Tú bộc bạch.

Sau một thời gian công tác tại bệnh viện, với nền tảng chuyên môn tốt cùng với đam mê nghề, anh được ban lãnh đạo tạo điều kiện đi đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực phẫu thuật sọ não tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Thời gian này, anh cũng miệt mài cập nhật kiến thức qua các cuộc hội thảo, chương trình đào tạo và trao đổi với các chuyên gia đầu ngành. Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề phẫu thuật sọ não, giữa năm 2019, anh trở về phát triển phẫu thuật thần kinh và trở thành người “đặt nền móng” cho lĩnh vực mới này tại Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh.

Việc triển khai phẫu thuật chấn thương sọ não tại bệnh viện tuyến huyện thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, còn ít bệnh nhân biết đến. Thế nhưng, cùng với sự hỗ trợ của ban lãnh đạo, đồng nghiệp và bằng sự tận tụy, tận tâm với người bệnh, bác sĩ Tú vẫn luôn miệt mài học hỏi, cập nhật kiến thức mới để bồi đắp thêm “vốn liếng” nghề. Đã có nhiều đề tài khoa học mang tên anh được ứng dụng hiệu quả tại bệnh viện như: Phẫu thuật tụ máu dưới màng cứng mãn tính, tụ máu ngoài màng cứng và phẫu thuật tụ máu dưới màng cứng cấp… Cùng với sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống trang thiết bị y tế của bệnh viện được đầu tư hiện đại như (máy CT.Scanner 256 lát cắt, máy cộng hưởng từ (MRI) 1.5T)… lĩnh vực phẫu thuật sọ não ở bệnh viện ngày càng được khẳng định.

Từ một lĩnh vực mới chưa được nhiều người bệnh biết đến, đến nay, mỗi tháng Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh tiếp nhận phẫu thuật 15 ca mắc các bệnh lý về sọ não. Bác sĩ Tú đã trực tiếp phẫu thuật cứu sống hàng trăm ca bệnh về sọ não, trong đó có những ca bệnh khó. Với trình độ chuyên môn vững vàng và tấm lòng “Lương y như từ mẫu”, anh để lại ấn tượng với người bệnh về một bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, tận tụy, ấm áp cùng thái độ chuyên nghiệp trong từng khâu khám, chữa bệnh.

Nhắc lại kỷ niệm với nghề, anh say sưa kể về những ca bệnh hồi sinh diệu kỳ khi được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời. Đó là trường hợp bệnh nhân L.B.L ở TP.Vinh nhập viện vì hôn mê do chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải do tai nạn giao thông. Nhận được tin về ca bệnh, khi đó bác sĩ Tú đang về quê trong ngày nghỉ, anh tức tốc trở lại bệnh viện ngay trong đêm, để cùng các đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật cứu người bệnh. Hay câu chuyện hồi sinh của bệnh nhân L.V.T ở huyện Nam Đàn vào viện vì hôn mê do xuất huyết não, tình trạng rất nguy cấp. Sau cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ Tú cùng ê-kíp đã lập tức hội chẩn và phẫu thuật kịp thời, dành lại sự sống cho người bệnh.

Tôi luôn dặn mình phải phát huy hết khả năng giúp mang lại sự sống cho nhiều người bệnh và hạnh phúc cho gia đình họ. Với tôi, hồi sinh được mỗi người bệnh là bồi đắp thêm cho bản thân niềm vui, động lực để tiếp lửa nhiệt huyết với nghề. Bác sĩ Trần Văn Tú – Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh.

Sau 3 năm dồn tâm huyết phát triển lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, đến nay, anh cùng các cộng sự đã làm chủ được hầu hết các kỹ thuật về phẫu thuật chấn thương sọ não, song bác sĩ trẻ vẫn luôn trăn trở về mong muốn được học thêm các kỹ thuật cao trong điều trị sọ não và cột sống và có thêm các cộng sự để phát triển lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, trở thành địa chỉ tin cậy cho người bệnh trong và ngoài tỉnh; giúp người bệnh hạn chế chi phí điều trị, không còn phải vất vả chuyển tuyến.

Sẵn sàng tinh thần tình nguyện

Xác định tuổi trẻ là cơ hội để cống hiến, bởi thế, không chỉ luôn nỗ lực học tập phương pháp điều trị mới, là Ủy viên BTV Chi đoàn bệnh viện, bác sĩ Tú là một trong những hạt nhân tích cực năng nổ, luôn tiên phong tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vận động ủng hộ người nghèo và thăm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Anh cũng luôn xung phong tham gia hiến máu cấp cứu bệnh nhân tại bệnh viện khi cần và sẵn sàng với mọi hoạt động vì bệnh nhân nghèo, người nghèo.

“Bác sĩ Tú là điển hình của tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh giàu tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, chuyên môn vững vàng, cống hiến hết lòng vì người bệnh.

Đội ngũ bác sĩ trẻ hiện nay chiếm 2/3 trong tổng số y, bác sĩ tại bệnh viện. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực trẻ là một trong những trọng tâm mà bệnh viện đã và đang triển khai hiệu quả, bên cạnh tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế, chính sách hợp lý, hướng tới mục tiêu chất lượng bệnh viện ngày càng nâng cao; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân”, bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh chia sẻ.