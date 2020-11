HĐND tỉnh đề xuất giải pháp chống ùn tắc giao thông ở thành phố Vinh

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ XVII, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng 27/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra, thống nhất các nội dung. Dự cuộc làm việc có đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Tai nạn giao thông giảm sâu 3 tiêu chí

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, trong 10 tháng đầu năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, tuyên truyền phổ biến có nhiều điểm mới, công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, nghiêm minh.