HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: Phẫu thuật thành công ca bệnh hiếm gặp - rò động mạch chủ đường tiêu hoá tiền phát (Baonghean.vn) - Rò động mạch chủ - đường tiêu hóa tiền phát là thương tổn xuất hiện đường thông trực tiếp giữa động mạch chủ và ống tiêu hóa, gây xuất huyết tiêu hóa rất nặng. Bệnh rất hiếm gặp, với tỉ lệ tử vong 100% nếu không được điều trị kịp thời.

Phát hiện 2 hồ sơ giao đất trái thẩm quyền, huyện Quỳ Hợp chuyển cơ quan điều tra (Baonghean.vn) - Sau khi thanh tra, làm rõ việc chính quyền xã Tam Hợp các năm 2005 và 2012 thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền cho 2 trường hợp sống trên địa bàn, UBND huyện Quỳ Hợp đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Truyền nghề (Baonghean.vn) - Ơ Đu là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất của Việt Nam. Hiện nay, đồng bào Ơ Đu cư trú tập trung tại bản Văng Môn, xã Nga My, Tương Dương (Nghệ An). Với mong muốn gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc, nhiều năm bà Vi Thị Dung đã và đang nỗ lực truyền nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Bà Vi Thị Dung đang hướng dẫn cháu nội dệt thổ cẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn các trường học về các khoản thu (Baonghean.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu và thu sai quy định.

Kỳ Sơn nỗ lực thông đường đến các xã sau mưa lũ (Baonghean.vn) - Hiện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn còn 2 cống tràn có mực nước lớn, ảnh hưởng đến giao thông của người dân là cống tràn Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu và cống tràn bản Xốp Thập, xã Hữu Lập. Đây cũng là 2 điểm khó khăn nhất trên địa bàn, người dân chưa thể qua lại được.

Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An tuyển dụng lao động đợt 2, năm 2022 (Baonghean.vn) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nghệ An, tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022, tổng số: 7 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Huyện Nam Đàn gặp mặt, đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ khối, xóm (Baonghean.vn) - Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, đội ngũ bí thư chi bộ, xóm, khối trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận các xóm, khối đã tích cực phát biểu đối thoại, đề xuất các ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Nam Đàn những nội dung rất thiết thực và sát với cơ sở.

Cửa Lò: Hỗ trợ các hộ dân tiên phong tháo dỡ ki-ốt phía Đông đường bình minh (Baonghean.vn) -Ngày 30 tháng 9 tới đây, thị xã Cửa Lò sẽ tiến hành ra quân giải toả đồng loạt các ki- ốt phía Đông đường Bình Minh. Tuy nhiên đến thời điểm này, đã có một số hộ kinh doanh tiên phong tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho thị xã. Việc chủ các ki-ốt tự tháo dỡ trước thời hạn đã tạo thuận lợi cho chính các hộ và chính quyền thị xã.

Án mạng do mâu thuẫn trong quá trình đào mương rải cáp điện (Baonghean.vn) - Khi thấy Phạm Văn Ninh thi công cáp điện trước cổng nhà, anh Nguyễn Văn H.đã đe dọa, cản trở không cho nhóm công nhân làm việc. Chỉ vì chút nóng nảy, mâu thuẫn mà người ra đi mãi mãi còn người ở lại hầu tòa…

Những nỗi sợ của nhà văn Hồ Anh Thái (Baonghean.vn) - Chuyên viết tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận nhưng nhà văn Hồ Anh Thái cũng có những sách dành riêng cho thiếu nhi. Tập truyện “Lớn rồi hết sợ” của ông vừa được NXB Kim Đồng phát hành. Bằng giọng văn dí dỏm vốn có, Hồ Anh Thái dẫn dắt người đọc đi qua một quãng đời tuổi thơ của ông, từ bữa ăn nhai phải con sên khi 5 tuổi, từ một đứa trẻ nhút nhát với nhiều nỗi sợ, cho đến lúc trưởng thành và thành danh.

Nghệ An chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất (Baonghean.vn) - Ngày 22/9, trước dự báo trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có công văn số 177/VP-PCTT, chỉ đạo công tác chủ động ứng phó.

Nga ngăn chặn một loạt các vụ tấn công khủng bố ở Kherson An ninh Nga ngăn chặn được một loạt các vụ tấn công khủng bố do Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine lên kế hoạch thực hiện ở khu vực Kherson. Trong quá trình tổ chức trưng cầu dân ý, một kẻ phá hoại đã bị vô hiệu hóa, tên thứ hai bị bắt giữ, một cán bộ bảo vệ pháp luật Nga cho biết.

Nghệ An: Giáo viên, nhân viên nhiều trường học 'sống mòn' với mức lương hợp đồng (Baonghean.vn) - Dù chỉ được trả mức lương còm cõi, thấp hơn lương tối thiểu nhưng những năm qua, nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng vẫn gắng gượng bám trụ với trường lớp, với công việc chuyên môn. Mong muốn lớn nhất của họ là được tăng lương theo đúng lộ trình và sớm được vào biên chế để ổn định cuộc sống.

Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động đợt 2, năm 2022 (Baonghean.vn) -Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Nghệ An tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022 làm việc tại Hội sở và các Chi nhánh loại II trực thuộc.

Nghệ An: 9 tháng xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 84% kế hoạch năm (Baonghean.vn) - Năm 2022, nhiều yếu tố chủ quan và khách quan bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng.

Người đàn ông đột quỵ qua đời trên sân đấu bóng chuyền hơi (Baonghean.vn) - Đang chơi bóng chuyền, người đàn ông ở xã Thanh Liên (Thanh Chương) ngã gục và qua đời ngay tại sân bóng.

Đất Xanh Bắc Trung Bộ phân phối chính thức dự án Vincom Shophouse Diamond Legacy (Baonghean.vn) - Nằm ở vị trí đắc địa và là loại hình bất động sản tích hợp 2 trong 1 đầu tiên ở thành phố Vinh, Vincom Shophouse Diamond Legacy - phân phối chính thức bởi Đất Xanh Bắc Trung Bộ, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Hiệu quả 'làm mới' tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo (Baonghean.vn) - Thông thường, một trận giao hữu là để kiểm tra phong độ của các cầu thủ, từ đá chính đến dự bị và cả lớp trẻ để thử nghiệm lối chơi mới của các nhà cầm quân. Trận đấu tối qua 21/9 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore (4-0) trên sân Thống Nhất đáp ứng đầy đủ những yêu cầu nói trên.

Nêu gương, mẫu mực từ lời nói đến việc làm trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) -Nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, mẫu mực trong các cơ quan, đơn vị từ lời nói đến việc làm, thì cá nhân cơ quan, đơn vị đó tự mình đã tỏa sáng, được các tổ chức, cá nhân tôn trọng, yêu quý, tin tưởng noi gương.

Đã có 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết về Việt Nam Thông tin từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết dưới sự hỗ trợ của FDA Thái Lan, đến thời điểm hiện tại, đã có 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết cho Việt Nam trước diễn biến gia tăng ca mắc của dịch bệnh này.

Nghệ An ra chỉ thị nghiêm cấm tác động, can thiệp việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông. Trong đó nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tác động, can thiệp đến việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.

Đất Xanh Bắc Trung Bộ hợp tác cùng Ecopark chào sân 'siêu phẩm' (Baonghean.vn) - Sự kiện chào sân chính thức của Dự án Eco Central Park từ nhà sáng lập Ecopark đã để lại dấu mốc lớn trong lịch sử bất động sản thành Vinh. Tháng 9/2022 trở thành một dấu ấn không thể nào quên khi cả thành phố Vinh được chứng kiến những “lần đầu tiên” đầy hoành tráng, ấn tượng.

Sự thật sau những lần tăng cân mất kiểm soát của dàn sao Việt Thời hoàng kim, Siu Black gắn liền với hình ảnh 72 kg và duy trì trong nhiều năm. Đằng sau cân nặng của cô và một số nghệ sĩ như: diễn viên Trúc Anh, ca sĩ Quang Lê... là những câu chuyện không ngờ...

Xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh (Baonghean.vn) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa Nghị quyết đi vào cuộc sống, trong đó tập trung thực hiện “5 nhiệm vụ trọng tâm” và “3 khâu đột phá”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai (Baonghean.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An, do Ban Dân nguyện chuyển đến liên quan đến chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển.

Yên Thành chú trọng việc xử lý rác thải bảo vệ thực vật trên đồng ruộng (Baonghean.vn) - Là một trong số các địa phương được hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống bể thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên đồng ruộng, cùng sự hỗ trợ của tỉnh, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để phát huy hiệu quả chương trình này.

Chặn đường đâm cô gái cướp túi xách Nguyễn Hữu Điệp (trú Thạch Hà, Hà Tĩnh) chặn xe, cầm dao đâm cô gái 25 tuổi tại đoạn đường vắng ở huyện Cẩm Xuyên, cướp túi đựng tiền và điện thoại rồi trốn vào Đồng Nai.