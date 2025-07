Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Tại Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với 2 đồng chí và bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 9/7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 31 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí chủ toạ kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tại kỳ họp, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 2 đồng chí: Bùi Quang Thanh và Phan Đại Nghĩa.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Bùi Quang Thanh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Trước đó, đồng chí Bùi Quang Thanh đã được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an theo Quyết định số 5789/QĐ-BCA ngày 09/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phan Đại Nghĩa - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Trước đó, đồng chí Phan Đại Nghĩa đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 theo Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 24/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.



Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đình Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.