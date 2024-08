Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét việc tăng, giảm vốn đầu tư đối với 10 dự án Nội dung này sẽ được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định tại kỳ họp 22 - kỳ họp chuyên đề, dự kiến tổ chức vào ngày 29/8/2024.

Đoàn công tác HĐND tỉnh giám sát việc đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương đối với 6 dự án với tổng gần 20 tỷ đồng.

Lý do điều chỉnh giảm vốn 6 dự án do hiện đã và đang quyết toán với giá trị quyết toán giảm so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; dự án qua rà soát nhu cầu vốn năm 2024 phần còn lại đề nghị giảm; dự án gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng, khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai thi công.

Dự án Hạ tầng khu tái định cư cho người dân xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa (thành phố Vinh) được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Từ nguồn vốn được điều chỉnh giảm vốn, UBND tỉnh đề xuất HĐND điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án. Bao gồm các dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, tiếp tục đề xuất bổ sung thêm vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

“ 4 dự án được đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư Dự án đường cứu hộ, cứu nạn trong vùng mưa lũ hạ du sông Cả (giai đoạn 1). Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ. Dự án xây dựng và cải tạo một số hạng mục Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Dự án xây dựng nhà học và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hà Huy Tập.