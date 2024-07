Thời sự Thành phố Vinh điều chỉnh giảm vốn đầu tư 48 công trình, dự án Nội dung điều chỉnh giảm vốn này đã được HĐND thành phố Vinh thông qua tại kỳ họp thứ 13, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua.

Cải tạo hệ thống thoát nước tuyến Đại lộ Lê Nin. Ảnh: Mai Hoa

Giảm vốn đầu tư 48 dự án

Theo đó, HĐND thành phố đã quyết nghị giảm vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với 48 dự án và nguồn dự phòng với tổng hơn 490 tỷ đồng. Trong đó, có dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình) và hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc (phường Hưng Phúc); đường quy hoạch 18m, từ đường Lê Lợi đến đường Hoàng Xuân Hãn (phường Lê Lợi); Dự án đường Lê Ninh; đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối với đường ven sông Lam (giai đoạn 1); hệ thống thoát nước khu vực phía Nam chợ Vinh; vườn hoa nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu.

Cải tạo, nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh nối đường 35m. Ảnh: Mai Hoa

Tăng bổ sung vốn cho 132 công trình, dự án

Từ nguồn vốn giảm được chuyển tiếp, bổ sung cho 132 dự án. Trong đó, ưu tiên bổ sung vốn cho các công trình, dự án nâng cấp đài tượng niệm; cơ sở vật chất các trường học; xây dựng, cải tạo, mở rộng các nhà văn hóa ở các khối, xóm để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân; các công trình, dự án cải tạo hệ thống chiếu sáng các tuyến đường Đinh Công Tráng, Phan Đăng Lưu, Hermann Gmeiner…; điện trang trí các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao.

Cùng với đó, bổ sung vốn để xây dựng đô thị thông minh thành phố Vinh (giai đoạn 1); xử lý rác thải tại bãi rác Đông Vinh (phần còn lại); hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại các xã Hưng Đông, Nghi Ân, Nghi Đức…

Ngoài ra, còn bổ sung vốn thực hiện dự án đường quy hoạch 12m (từ đường Nguyễn Cảnh Hoan đến đường Namjangju Dasan (phường Quán Bàu); nâng cấp, cải tạo đường Yên Dũng, đường Nguyễn Biểu; nâng cấp, mở rộng tuyến đê môi trường xã Hưng Hòa; xây dựng đường Hồ Quý Ly (phường Bến Thủy); đường quy hoạch 18m nối đường Hòa Thái với đường trung tâm xã Hưng Hòa; đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m); đường giao thông Hòa Thái, xã Hưng Hòa, nối từ đường ven sông Lam đến đê môi trường (giai đoạn 1); đường quy hoạch 15m (nối đường Nguyễn Trường Tộ đến đường Quy hoạch 24m), phường Đông Vĩnh…

Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Mai Hoa

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 19 dự án

Cũng tại kỳ họp thứ 13 vừa qua, HĐND thành phố đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu chia lô đất ở dân rộng gần 7 ha tại xóm Kim Bình và Kim Nghĩa, xã Nghi Ân.

Đồng thời, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 19 dự án đầu tư công. Trong đó, có 8 dự án giao thông, gồm: đường quy hoạch 18m, từ đường Lê Lợi đến đường Hoàng Xuân Hãn (phường Lê Lợi); đường Lê Ngọc Hân (xã Nghi Đức); đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân); xây dựng đường quy hoạch 21,5m tại phường Vinh Tân; xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình)và hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc (phường Hưng Phúc); mở rộng đường Kim Đồng (phường Hưng Phúc); đường Lý Tự Trọng kéo dài (đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường quy hoạch 24m); đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven sông Lam (giai đoạn 2).

Ngoài ra, còn có dự án cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai; cải tạo bulva đường Lê Mao; cải tạo bulva đường 72m (đoạn từ ngã ba Quán Bàu đến đường Trương Vân Lĩnh); cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách).



Cùng đó là các công trình, dự án xây dựng: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Vinh; Trường Mầm non Cửa Nam; Trường Mầm non Lê Mao (tại vị trí mới); Trường THCS Nghi Phú; nhà học 3 tầng, nhà cầu, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Trường Thi; sân vận động và các hạng mục phụ trợ xã Hưng Đông; Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm Kim Chi, xã Nghi Ân.