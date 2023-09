HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 11 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 11/9, tại TP. Vinh, sau một buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 15. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và thống nhất thông qua 11 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Thay mặt HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời triển khai các nghị quyết vừa được thông qua đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng quan trọng của các cấp ủy trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực góp ý, phản biện, góp phần phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết đã ban hành.

Tỉnh Nghệ An vui mừng trước những kết quả tích cực đã đạt được trong 8 tháng qua trên tất cả các mặt. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 – NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo động lực to lớn, cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực khai thác, tận dụng các nguồn lực, thời cơ mới, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa đồng chí Trần Quốc Thành - nguyên Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh nghỉ hưu theo chế độ và đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được HĐND tỉnh bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy vậy, trong thời gian tới, nhất là 4 tháng cuối năm còn lại, dự báo tình hình có nhiều thách thức. Mùa mưa bão đang tới, tình hình an ninh chính trị ngoại biên, khu vực và thế giới biến động phức tạp; một số ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực gặp khó khăn do suy giảm tổng cầu bên ngoài... đã, đang và sẽ tác động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm; rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt để có giải pháp phù hợp và hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Về việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia - nhiệm vụ này rất quan trọng, có khối lượng công việc lớn, nhưng tiến độ triển khai hiện nay còn chậm so với kế hoạch. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh giao các ngành, các địa phương căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua, khẩn trương phân bổ các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu, quy định, phát huy tối đa hiệu quả của chương trình.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, trong đó có các dự án, nguồn vốn vừa được phân bổ, điều chỉnh, quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này. Tăng cường phối hợp trong giải quyết công vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Gắn trách nhiệm trực tiếp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc bảo đảm tiến độ giải ngân, chất lượng công trình.

Đại biểu HĐND tỉnh bấm nút biểu quyết nghị quyết trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định và theo dự toán. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh theo lộ trình đề ra; chuẩn bị tốt phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp. Chủ động phương án phòng, chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng, lụt bão…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Thống nhất tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp chuyên đề trong thời gian phù hợp, không chờ đến kỳ họp thường lệ cuối năm nay. Đồng thời, đề nghị các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh căn cứ các vấn đề thực tiễn tại địa phương, đề xuất các vấn đề dự kiến sẽ chất vấn tại kỳ họp cuối năm.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp. Clip: Lâm Tùng

Kỳ họp thứ 15 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng, ý chí, bản lĩnh kiên cường, khát vọng vươn lên để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, tạo đà thắng lợi cho cả nhiệm kỳ.

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng