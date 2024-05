Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập Kỳ họp thứ 20, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thời gian và chương trình: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00', ngày 7 tháng 6 năm 2024 (thứ Sáu).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, số 25, đường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Tại kỳ họp này, dự kiến UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét ban hành 18 nghị quyết sau:

1. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

4. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024 - 2030.

5. Nghị quyết ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024.

6. Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách địa phương đợt 3 năm 2024.

7. Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu đợt 4 năm 2024.

8. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các năm 2022, 2023, 2024.

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 – 2025.

11. Nghị quyết về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết quy định chi tiết và biện pháp thi hành Khoản 3, Điều 14; Khoản 1 và Điểm b, Điểm c, Khoản 2 Điều 23; Khoản 2, Điều 26 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

15. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Nghĩa Xuân - Minh Hợp - Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.

16. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường D1, thị xã Thái Hòa (giai đoạn 1).

17. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối QL46 xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương với xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn và Quốc lộ 15.

18. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường tránh QL48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa (giai đoạn 1).