Kinh tế Hiệp hội Bất động sản Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Chiều 25/10, tại phường Vinh Hưng, Hiệp hội Bất động sản Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội, về phía bộ, ngành Trung ương có ông Vương Duy Dũng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Bất động sản (Bộ Xây dựng); đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hội Tư vấn bất động sản.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ngành, hiệp hội và hơn 100 doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự Đại hội Hiệp hội Bất động sản Nghệ An lần II, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hiệp hội bất động sản Nghệ An triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Bên cạnh tác động, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản cả nước trầm lắng đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả hoạt động của Hiệp hội tỉnh.

Tuy vậy, từ năm 2022, nhờ các biện pháp phục hồi kinh tế của Chính phủ, kinh tế dần phục hồi và thị trường bất động sản khởi sắc. Tại Nghệ An, để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều công trình hạ tầng lớn được đầu tư nên ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư bất động sản vào Nghệ An, thị trường cũng sôi động hơn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023 và dự kiến phương hướng 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, cùng với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, Hiệp hội Bất động sản tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, tham gia tích cực vào các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu theo đề nghị của Nhà nước; theo dõi diễn biến, thường xuyên cập nhật dữ liệu nhà ở, thông tin về tình hình thị trường bất động sản, đề xuất các phương án, giải pháp kiểm soát, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định.

Cùng với xây dựng, củng cố và phát triển Hiệp hội, các hội viên cũng tham gia tích cực vào nhiều hoạt động xã hội, từ thiện theo kêu gọi vận động của Ủy ban MTTQ tỉnh. Sau 5 năm, Hiệp hội đã kết nạp, phát triển được 106 hội viên, trong đó 10 đơn vị của Hiệp hội đã đóng góp hàng tỷ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lụt; vận động ủng hộ hàng ngàn suất quà cho người nghèo đón Tết hoặc đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Để phát triển hội viên, Hiệp hội triển khai tích cực các giải pháp kết nạp hội viên mới; đồng thời tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên theo quy định…

Trên cơ sở đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Bất động sản tỉnh nhiệm kỳ mới đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực tư vấn, phản biện, giám định xã hội, hoàn thiện thể chế pháp luật, tham gia các hoạt động an sinh, tăng cường kiểm tra giám sát...

TS Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Về dự đại hội, TS Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An lần thứ II. Đồng thời đề nghị, trên cơ sở đánh giá thực tiễn, Hiệp hội cần tham gia tích cực hơn vào rà soát quỹ đất để thực hiện các dự án hạ tầng; tiếp tục tham gia tư vấn, tham mưu tạo thêm quỹ đất, quỹ nhà ở xã hội, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, hạn chế tình trạng đầu cơ thổi giá; hưởng ứng tích cực các giải pháp, chính sách điều hành của Chính phủ về thị trường bất động sản, nhà ở xã hội…

Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại hội Hiệp hội Bất động sản Nghệ An lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 bầu Ban chấp hành gồm 25 ủy viên và Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên.

Luật sư Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tín nhiệm tái cử nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bức trướng của UBND tỉnh cho Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân của Hiệp hội Bất động sản tỉnh có thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bức trướng cho Hiệp hội và trao các Bằng khen cho tập thể, cá nhân của Hiệp hội có thành tích, đóng góp xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.