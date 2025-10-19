Kinh tế Ra mắt khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden, thổi bùng sức hút đầu tư bất động sản Nghệ An Ra mắt ngày 19/10/2025, dự án khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden đang là tâm điểm đầu tư sáng giá tại khu vực miền Trung.

Quay trở lại thị trường Nghệ An sau một thời gian dài vắng bóng, nhà phát triển Dự án Eurowindow Holding quyết tâm thổi “làn gió mới” đến thị trường, kiến tạo không gian sống chất lượng cao cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Sự xuất hiện của dự án nhanh chóng “hâm nóng” thị trường bất động sản miền Trung dịp cuối năm.

Lễ ra mắt khu đô thị Eurowindow Sport Garden thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Ảnh: H.B

Lễ ra mắt khu đô thị Eurowindow Sport Garden được tổ chức quy mô và dàn dựng công phu, mang đến cho khách mời hành trình trải nghiệm trọn vẹn – từ không gian bài trí đến các màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp.

Ngay từ khu vực đón khách, người tham dự đã được dẫn lối vào không gian mô phỏng sống động, tái hiện khu đô thị Eurowindow Sport Garden sống động như thật. Những con đường nội khu với bảng chỉ dẫn rõ ràng, phối cảnh thiết kế biệt thự và shophouse tân cổ điển tinh xảo, cùng các tiện ích thể thao độc đáo, và không gian sự kiện bài trí hoa tươi được thiết kế chỉn chu toát lên đúng phong cách chan hòa với thiên nhiên của khu đô thị siêu cao cấp. Hành trình trải nghiệm ấn tượng, sa bàn dự án, tái hiện toàn bộ quy hoạch, tiện ích và cảnh quan – giúp khách mời hình dung rõ nét diện mạo tương lai của khu đô thị đáng sống bậc nhất thành Vinh.

Khu trải nghiệm được thiết kế ấn tượng, mô phỏng chi tiết Dự án KĐT Eurowindow Sport Garden. Ảnh: H.B

Không chỉ ấn tượng bởi không gian, chương trình nghệ thuật của sự kiện còn thực sự mãn nhãn, kết hợp giữa công nghệ visual 3D mapping hiện đại, hiệu ứng ánh sáng và kỹ xảo sân khấu tiên tiến, tạo nên bữa tiệc cảm xúc đầy thăng hoa. Những vòng chuyển động ánh sáng uyển chuyển mở ra trước mắt khán giả hành trình khám phá dự án một cách sống động và lôi cuốn.

Sân khấu trở nên bùng nổ với những màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu như Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Lê Thanh Phong, Hà Quỳnh Như, truyền tải tinh thần “Sống xanh – Sống khỏe – Sống hạnh phúc” của Eurowindow Sport Garden.

Tiết mục văn nghệ “Cô Đôi Thượng Ngàn” của ca sĩ Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: H.B

Đặc biệt, tiết mục “Cô Đôi Thượng Ngàn” do Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như thể hiện đã mang đến khoảnh khắc thiêng liêng và sâu lắng. Lấy cảm hứng từ Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2016, tiết mục không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn được thể hiện với hơi thở đương đại, tinh tế, sang trọng. Màn trình diễn được ví như nghi lễ cầu mong sức khỏe, may mắn và tài lộc, khiến khán giả vô cùng thích thú, trầm trồ và háo hức “xin lộc”– một dấu ấn văn hóa đặc biệt được tái hiện đầy cảm xúc trong sự kiện ra mắt.

Sự hòa quyện giữa nghệ thuật – công nghệ – văn hóa – trải nghiệm thực tế đã mang đến cho lễ ra mắt Eurowindow Sport Garden một không khí rực rỡ, bùng nổ, để lại dấu ấn khó quên trong lòng khách mời và hứa hẹn một hành trình thịnh vượng, xanh và hạnh phúc cho khu đô thị trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Thăng – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, đại diện đơn vị phát triển Dự án Eurowindow Holding chia sẻ: “Eurowindow Sport Garden là dự án tâm huyết được triển khai giai đoạn 2025 - 2026 tại Nghệ An, định hướng trở thành KĐT kiểu mẫu, kiến tạo một cộng đồng cư dân tinh hoa. Chúng tôi mong muốn mang đến cho cư dân không gian an cư lý tưởng, hài hòa cùng thiên nhiên, tận hưởng gần 100 tiện ích ngay ngưỡng cửa, đồng thời là kênh đầu tư an toàn, bền vững và giàu tiềm năng sinh lời.”

Ông Lê Văn Thăng – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing Eurowindow Holding nhận định Eurowindow Sport Garden sẽ là điểm đến an cư và đầu tư lý tưởng tại trung tâm Nghệ An. Ảnh: H.B

Eurowindow Sport Garden là nơi an cư lý tưởng và đầu tư hấp dẫn sở hữu vị trí “vàng” tại trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Khu đô thị đáp ứng tiêu chí công trình xanh khi không chỉ có 7 công viên vườn hoa, thảm thực vật đa tầng, mang đến bầu không khí trong lành mà còn chú trọng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng như lắp cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E đóng mở đa chiều, chống ồn, tiết kiệm điện. Dự án cũng sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và hệ thống thu gom rác thải thông minh.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến trải nghiệm không gian sống xanh tràn ngập cỏ cây, hoa lá, tái hiện thiết kế cảnh quan ở các công viên, vườn hoa tại Eurowindow Sport Garden. Ảnh: H.B

Điểm nhấn của khu đô thị là công viên thể thao rộng 20.000m2 quy tụ 20 bộ môn thời thượng như: sân tập golf, tennis, pickleball, bóng rổ, cầu lông, yoga, gym, bể bơi bốn mùa….đáp ứng nhu cầu rèn luyện cho cư dân ở mọi lứa tuổi, suốt bốn mùa trong năm.

Với mong muốn kiến tạo một không gian sống chan hòa cùng thiên nhiên, nơi mỗi cư dân được nuôi dưỡng lối sống năng động và tinh thần “sống khỏe” mỗi ngày, Eurowindow Sport Garden đã thiết kế các khu luyện tập tại tất cả vườn hoa, công viên.

Bên cạnh đó, khu đô thị còn mang đến bộ sưu tập gần 100 tiện ích nội khu từ khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ xanh mát, khu thư giãn, nhà văn hóa, nhà trẻ, đến trung tâm thương mại, hình thành một cộng đồng cư dân tràn đầy năng lượng, gắn kết, văn minh và phát triển.

Eurowindow Sport Garden là một trong số ít khu đô thị tại Nghệ An cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng như liền kề, biệt thự, căn hộ chung cư, shophouse, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che. Đặc biệt, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che là sản phẩm độc bản chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding phù hợp vừa để ở, kinh doanh hoặc khai thác cho thuê, tiềm năng sinh lời vượt trội.

Điểm cộng lớn khiến Eurowindow Sport Garden được giới đầu tư đánh giá cao chính là hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Với vị trí chiến lược, dự án thừa hưởng trực tiếp mạng lưới giao thông kết nối hoàn chỉnh, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới sân bay, ga Vinh cũng như các tỉnh lân cận, từ đó mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Sự kiện ra mắt Eurowindow Sport Garden không chỉ là dấu mốc khởi đầu chương mới trong hành trình tái chinh phục Nghệ An của Eurowindow Holding, mà còn tạo nên cú hích mạnh mẽ, góp phần sôi động thêm bức tranh bất động sản miền Trung.