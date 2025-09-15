Kinh tế KICK-OFF EUROWINDOW SPORT GARDEN, thị trường địa ốc Nghệ An thêm điểm sáng đầu tư Eurowindow vừa tổ chức lễ Kick-off dự án khu đô thị Eurowindow Sport Garden. Sự kiện không chỉ tạo tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản Nghệ An mà còn lập kỷ lục khi thu hút hơn 1.200 "chiến binh" kinh doanh tham dự, trở thành buổi lễ có số lượng sale đông đảo nhất từ trước đến nay trong khu vực.

Từ lễ ra quân “rực lửa" đến cơn khát thị trường

Sự kiện Kick-off dự án Eurowindow Sport Garden đã bùng nổ như một “cơn lốc” khuấy động thị trường bất động sản Nghệ An. Hơn 1.200 chuyên viên kinh doanh đến từ 23 đại lý phân phối đã góp phần tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, bùng cháy.

Trước đó, các màn roadshow “nhuộm xanh” khắp phố phường Vinh còn được xem là lời tuyên ngôn mạnh mẽ từ Eurowindow Holding: không dừng lại ở việc “đánh thức” thị trường, mà còn định hình nên một chuẩn mực sống mới: Sống xanh - Sống khỏe - Sống hạnh phúc.

Đại diện chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án Eurowindow Holding và các đối tác đã cùng nhau thực hiện nghi thức thắp sáng năng lượng xanh tại Lễ Kick-Off. Ảnh: MD



Eurowindow Sport Garden ra mắt đúng thời điểm, giải tỏa cơn khát bất động sản cao cấp tại (TP. Vinh cũ) tỉnh Nghệ An. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tỉnh Nghệ An đã cán mốc gần 580.700 người và thu nhập bình quân ngày càng cải thiện, thị trường ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ với những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, tích hợp tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, nguồn cung thực tế lại còn hạn chế, tạo ra khoảng trống lớn giữa cung – cầu. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Eurowindow Sport Garden không chỉ lấp đầy khoảng trống này mà còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững, đáp ứng kỳ vọng an cư và nâng tầm trải nghiệm sống của người dân TP. Vinh (cũ).

Sự kiện Kick- Off dự án Khu đô thị Eurowindow Sport Garden thu hút hơn 1.200 nhân viên kinh doanh bất động sản. Ảnh: MD



Giải mã 4 “lợi thế vàng” làm nên sức hút của dự án Eurowindow Holding mới phát triển

Trước hết là vị trí chiến lược: Tọa lạc tại giao điểm Trần Nguyên Hãn – Đại lộ Vinh Quang, Eurowindow Sport Garden không chỉ nằm ở trung tâm phát triển mới của Nghệ An mà còn hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối tới các tiện ích trọng yếu và khu vực lân cận, tạo nên lợi thế bền vững cho cả an cư lẫn kinh doanh.

Tiếp đến là tiềm năng khai thác thương mại vượt trội: Dự án được quy hoạch như một hệ sinh thái dịch vụ – thương mại hoàn chỉnh với đa dạng sản phẩm gồm liền kề vừa ở vừa kinh doanh, shophouse khối đế, shophouse truyền thống. Đặc biệt, các căn shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che – dòng sản phẩm độc bản do Eurowindow Holding phát triển – hứa hẹn hình thành tuyến phố thương mại sầm uất, nơi giá trị tài sản gia tăng theo cấp số nhân.

Shophouse 2 mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che – sản phẩm độc bản tại các dự án của Eurowindow Holding, kiến tạo tuyến phố thương mại sầm uất, nhiều tiềm năng gia tăng giá trị. Ảnh: MD



Một điểm nhấn khác là yếu tố “xanh” trong quy hoạch: Eurowindow Sport Garden còn đáp ứng tiêu chí công trình xanh với vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và ứng dụng năng lượng tái tạo – điện mặt trời. Nguồn năng lượng này được sử dụng cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa.

Dự án còn khai thác hệ thống thông gió tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng không khí trong nhà. Bên cạnh đó, Eurowindow Sport Garden ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và hệ thống thu gom rác thải thông minh. Đặc biệt, 7 công viên, vườn hoa và thảm thực vật đa tầng bao phủ toàn khu không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn hướng đến một cộng đồng văn minh – bền vững.

Eurowindow Sport Garden – dấu ấn kiến trúc độc đáo hòa quyện cùng không gian xanh giữa lòng phố. Ảnh: MD



Cuối cùng, sự khác biệt về tiện ích đã làm nên sức hút nổi bật: Lần đầu tiên tại Nghệ An, một khu đô thị tích hợp công viên thể thao quy mô 20.000m² với hơn 20 bộ môn thời thượng. Không chỉ dừng ở đó, mỗi vườn hoa trong dự án đều được thiết kế khu luyện tập ngoài trời, khuyến khích cư dân duy trì lối sống năng động, khỏe mạnh. Chính sự kết hợp giữa tiện ích thể thao và môi trường sống xanh đã tạo nên bản sắc riêng, đảm bảo giá trị bền vững cho toàn bộ sản phẩm.

Lễ Kick-off rực lửa không chỉ thể hiện sự đồng hành và cam kết mạnh mẽ của Eurowindow Holding với các đại lý mà còn khẳng định sức hút vượt trội của Eurowindow Sport Garden trên thị trường. Sự kiện phản ánh rõ sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư tới phân khúc bất động sản cao cấp tại Nghệ An. Những phản hồi tích cực từ thị trường cho thấy cung – cầu đã gặp nhau: nhu cầu lớn về sản phẩm chất lượng cao, sinh lời bền vững đã có lời giải từ một chủ đầu tư uy tín, tầm nhìn dài hạn. Đây chính là cơ hội để đội ngũ kinh doanh tự tin chinh phục khách hàng và khẳng định giá trị dự án.