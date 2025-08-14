Thứ Năm, 14/8/2025
Quyết tâm xây dựng Vinh Lộc đến năm 2030 trở thành đô thị xanh, thông minh

Mai Hoa 14/08/2025 12:29

Sáng 14/8, Đảng bộ phường Vinh Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2025 - 2030).

Chương trình chào cờ tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng tham dự đại hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thành viên Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy các phường (thuộc thành phố Vinh trước đây) và 248 đảng viên, đại diện gần 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Vinh Lộc.

Các đại biểu tỉnh và các địa phương tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng

Đảng bộ phường Vinh Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 5 phường, xã: Hưng Lộc, Phúc Thọ, Nghi Phong, Nghi Thái và Nghi Xuân. Đảng bộ có gần 3.500 đảng viên, sinh hoạt tại 86 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký điều hành đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng cấp trên và tình hình thực tế, đảng bộ 5 phường, xã trước sáp nhập và phường Vinh Lộc hiện nay đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội cao vì sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 9,4%, cao hơn bình quân toàn tỉnh. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư; diện mạo đô thị đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 8.800 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trình bày báo cáo tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. 100% trường học trên địa bàn phường đạt chuẩn Quốc gia. trong đó có 5/15 trường đạt mức độ 2. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Với tư duy đổi mới, tầm nhìn và khát vọng mới, Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quyết tâm xây dựng phường đến năm 2030 trở thành đô thị xanh, thông minh, hướng tới hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường điều hành thảo luận tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội cũng đã đưa ra 20 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đảng viên tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vinh Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 23 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vinh Lộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Xây dựng phường giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiều lợi thế của Vinh Lộc và gợi mở một số định hướng cụ thể.

Trọng tâm bám sát và hiện thực hóa vào thực tiễn một cách hiệu quả định hướng, quy hoạch và các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng tổ công tác số 11 của Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Phường Vinh Lộc cần xác định nhiệm vụ phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng là trọng tâm để tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế với tầm nhìn dài hạn, bền vững; trong đó ưu tiên phát triển các loại hình lợi thế của phường, nhất là loại hình dịch vụ du lịch bên bờ sông Lam; các dịch vụ kinh doanh, thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh.

Tạo điều kiện phát triển dịch vụ logistics tại các trục giao thông huyết mạch như: Đại lộ 95m, Quốc lộ 46, 46C… Tập trung chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng các mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền địa phương hai cấp.

Tổ trưởng Tổ công tác số 11 cũng đề nghị Đảng bộ phường Vinh Lộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sau đại hội cần có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ kết quả đạt được, nhằm hiện thực hóa mục tiêu, xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vinh Lộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1, Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

2, Đồng chí Phan Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường

3, Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

4, Đồng chí Hoàng Thanh Sơn - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường

5. Đồng chí Ngô Bình Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường

6, Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Phó Chủ tịch HĐND phường

7, Đồng chí Nguyễn Việt Đức - Phó Chủ tịch UBND phường

8, Đồng chí Hoàng Thụy Phương - Phó Chủ tịch UBND phường

9. Đồng chí Phùng Thị Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

10, Đồng chí Bùi Toại - Trưởng Công an phường

11, Đồng chí Nguyễn Phi Hoàng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường

12, Đồng chí Phan Thị Phương Anh - Chánh Văn phòng Đảng ủy phường

13, Đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường

14, Đồng chí Lê Trường Sơn - Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường

15, Đồng chí Nguyễn Đình Thanh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường

16, Đồng chí Vũ Thị Thanh Hiền - Phó trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ phường

17, Đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường

18. Đồng chí Nguyễn Duy Hải - Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND phường

19, Đồng chí Hoàng Ngọc Căn - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường

20, Đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường

21, Đồng chí Đinh Thị An Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường

22. Đồng chí Phạm Đình Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân phường

23. Đồng chí Nguyễn Công Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường.

      Quyết tâm xây dựng Vinh Lộc đến năm 2030 trở thành đô thị xanh, thông minh

