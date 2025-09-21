Pháp luật Nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí Bà Nguyễn Thị Thẩm, phường Vinh Lộc hỏi: Ai là những đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý miễn phí được dành cho những đối tượng đặc biệt yếu thế trong xã hội nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý và sự bình đẳng trước pháp luật.

Cụ thể, những người được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; trẻ em; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người bị buộc tội trong độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; cũng như những người gặp khó khăn về tài chính thuộc một số trường hợp đặc biệt như cha mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ hoặc người có công được nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; và người nhiễm HIV.

Ảnh minh họa

Mục đích của trợ giúp pháp lý miễn phí là giúp mọi công dân, đặc biệt là những người gặp khó khăn về kinh tế, xã hội hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, được tiếp cận công lý một cách thuận lợi. Đây là công cụ quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời, góp phần duy trì sự công bằng và minh bạch trong hệ thống pháp luật. Việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí giúp giảm bớt rào cản về tài chính và hiểu biết pháp luật, qua đó, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và thúc đẩy sự bình đẳng trước pháp luật trong xã hội.