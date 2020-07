Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, hội nghị đã hiệp thương bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bao gồm các ông: Phạm Văn Đông -Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Nguyễn Công Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Thành; Đậu Văn Đình - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An; Hồ Văn Thi - Phó trưởng Phòng PV05, Công an tỉnh.

Trước đó, hội nghị đã biểu quyết cho thôi Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với 5 vị do chuyển công tác hoặc nghỉ theo chế độ. Gồm các ông: Thái Đức Hạnh - nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đinh Xuân Tứ - nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin; Nguyễn Danh Tuệ - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Thành; Lê Văn Phớt - nguyên Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An; Thái Doãn Thành - nguyên Phó trưởng Phòng PV05, Công an tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024 mới được bổ sung. Ảnh: Mai Hoa

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà cho các vị thôi Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024 . Ảnh: Mai Hoa