Hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An vừa hiệp thương cử đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng 29/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức hội nghị lần thứ 12 để thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 1508-TTr/BTCTU, ngày 26/7/2023, tại phiên họp ngày 27/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất để đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024; giới thiệu đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An hiệp thương bầu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã thông qua Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về hiệp thương cử đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Ngân Hạnh

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, hội nghị nhất trí với tỷ lệ 100% hiệp thương cử đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.