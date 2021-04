HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ khi được dẫn dắt Hà Nội; HAGL thắng bao nhiêu trận để vô địch V.League?

Atletico sẩy chân ở cuộc đua vô địch La Liga

Atletico Madrid tự níu chân trong cuộc đua vô địch La Liga 2020/21 sau khi để thua Sevilla 0-1 ở trận đấu rạng sáng 5/4 (giờ Hà Nội).

Phút thứ 8, Jan Oblak cản phá xuất sắc cú sút trên chấm 11 m của Lucas Ocampos. Nhưng đến pha đánh đầu của Acuna phút 70, thủ môn đắt nhất thế giới bất lực nhìn bóng vào lưới. Pha lập công bằng đầu của Acuna khiến Atletico nhận thất bại cay đắng.

Sau 29 trận, Atletico có 66 điểm. Nếu Barca thắng ở vòng này, khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn một điểm. Trong khi đó, Sevilla củng cố vị trí trong tốp 4 với 58 điểm sau 29 trận.

Anh Đức đạt hiệu suất cao nhất mùa giải 2021

Tiền đạo kỳ cựu Anh Đức đang thể hiện phong độ rất cao trong màu áo đội hạng Nhất Long An. Ở trận đấu giữa Long An và Cần Thơ chiều 4/4, Anh Đức đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Long An có chiến thắng 1-0 và tạm thời có được vị trí thứ 2 trên BXH.

Đó là pha lập công thứ 4 của Anh Đức từ đầu mùa chỉ sau 3 trận đấu. Anh chính là người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải hạng Nhất QG 2021. Với 4 bàn ghi được, Anh Đức cũng đang có thành tích sánh ngang với Văn Toàn (HAGL) trong bảng xếp hạng các tiền đạo nội ghi nhiều bàn nhất các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Anh Đức đang là cầu thủ nội có hiệu suất ghi bàn cao nhất mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2021. (Ảnh: VPF). Tuy nhiên, xét về hiệu suất ghi bàn, Anh Đức đang vượt trội so với Văn Toàn. Trong khi Văn Toàn cần 7 trận để có 4 bàn thì Anh Đức có được con số này chỉ sau 3 trận.



Phong độ cực cao của Anh Đức khiến HLV Park Hang-seo đang cân nhắc khả năng triệu tập cầu thủ 36 tuổi này trở lại ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới. Cựu cầu thủ của Bình Dương và HAGL cũng có tên trong danh sách các cầu thủ được ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19.