HLV Hữu Thắng: 'SLNA vẫn là một tượng đài nhưng không thể mãi nhìn về quá khứ'

PV: Xin chào anh Hữu Thắng, bẵng đi một thời gian, anh trở lại với bóng đá trong vai trò chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh. Vì sao anh lại chọn đội bóng này để gắn bó và anh trở lại với bóng đá có phải vì nỗi nhớ sân cỏ của mình không?

HLV Hữu Thắng: Sau một chu kỳ công việc, khoảng lặng trong cuộc đời thì tôi không để cho bản thân mình có một sự nhàn rỗi quá lâu. Tôi may mắn là được quay trở lại làm việc trong môi trường bóng đá, mang đến cho tôi những thử thách mới hơn trong vai trò quản lý. Tại CLB TP Hồ Chí Minh, tôi được tạo điều kiện và môi trường làm việc rất tốt.

PV: Từ một cựu cầu thủ, nhiều năm trong vai trò huấn luyện tại V.League, những năm tháng làm việc trước đây chắc hẳn đã mang đến cho anh những kinh nghiệm quý báu?

Cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện đang là Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

HLV Hữu Thắng: Sau một quãng nghỉ, từ vai trò HLV trưởng ĐTQG đến vai trò quản lý một đội bóng, hai vai trò rất khác nhau. Tất nhiên là cùng một lĩnh vực bóng đá, nhưng trong công tác quản lý có sự khác biệt, nó không đơn thuần là ra sân huấn luyện, người làm quản lý đòi hỏi pải có nhiều kiến thức, kỹ năng để vận hành một đội bóng tốt hơn.

Bên cạnh đó, ở một môi trường mới như vậy thì có nhiều thứ để cho mình học hỏi, để mình chiêm nghiệm lại và hai vai trò có thể bổ trợ tốt cho nhau hơn. Tất nhiên, tôi cũng từng trải qua đời cầu thủ, kinh nghiệm huấn luyện rồi quay lại làm quản lý. Đó cũng là một thuận lợi cho tôi.

Công việc của tôi tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp vì đam mê, trách nhiệm với xã hội. Họ đóng góp cho bóng đá nước nhà bằng nguồn lực tài chính, bên cạnh đó họ chưa hiểu nhiều về bóng đá. Tôi là người đã từng trải qua, giúp họ trong những việc nắm bắt và đầu tư một cách có mục đích và hiệu quả.

HLV Hữu Thắng khi còn thi đấu. Ảnh: Quang Minh

Có một thuận lợi nữa, tôi từng làm HLV, xuất phát từ cầu thủ, do đó tôi có sự gần gũi hơn, không hề có khoảng cách với các cầu thủ, nắm bắt được tâm tư, tỉnh cảm của họ. Từ đó, lắng nghe và chia sẻ với các cầu thủ và giúp đỡ được họ khá nhiều trong công việc.

PV: CLB TP Hồ Chí Minh lúc này đang được dẫn dắt bởi một HLV người Hàn Quốc. Theo anh, đâu là dấu ấn của vị huấn luyện viên Chung Hae-seong cũng như đặc điểm riêng của đội bóng?

HLV Hữu Thắng: Ông ấy là một người rất chuyên nghiệp, lưu ý đến những tình tiết nhỏ nhất để xây dựng đội bóng. Từ sinh hoạt đến tập luyện, thi đấu đều hướng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp. Tôi lấy ví dụ, CLB TP Hồ Chí Minh hiện tại không quản lý một cách tập trung, những cầu thủ có gia đình có thể về nhà. Tập luyện, nghỉ trưa tại CLB nhưng đến tối họ có thể về với gia đình và đến ngày thi đấu, họ đến trước để sinh hoạt, họp đội.

Điều này khác hoàn toàn so với ngày xưa, suốt năm tháng các CLB quản lý bằng cách ăn ở tập trung, điểm danh và nhiều điều khác nữa. Ông ấy muốn tạo cho cầu thủ một môi trường chơi bóng thoải mái. Bên cạnh đó là sự cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp. Vì vậy, tư tưởng cầu thủ rất thoải mái và cảm thấy được tôn trọng, từ đó họ cũng ý thức hơn với nghề của mình, nỗ lực tìm kiếm vị trí chính thức.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng và HLV trưởng CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Thành

PV: Đó cũng là một mô hình, cách thức quản lý mà nhiều CLB tại Việt Nam nên học hỏi đúng không ạ? Thưa anh, năm vừa qua, CLB TP Hồ Chí Minh tỏ ra hụt hơi so với CLB Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Vậy năm nay, đội bóng hướng đến mục tiêu nào tại V.League 2020?

HLV Hữu Thắng: Trong thể thao có sự may mắn nhưng nó chắc chắn không thể đi cùng trong suốt một chặng đường dài. Trong một trận đấu nào đấy, một giai đoạn nào đấy có thể may mắn đi kèm, nhưng nếu chỉ dựa vào may mắn thì một đội bóng sẽ không đi về đâu. Xây dựng một đội bóng cũng như xây một ngôi nhà, phải có nền móng vững chắc thì đội bóng đó mới phát triển vững chắc.

Tất nhiên là đã thi đấu một sân chơi nào thì mục tiêu lớn nhất là đứng trên bục vinh quang. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố để tạo nên thành tích đứng đầu. Trong đó, chúng tôi xác định là phải có một lối chơi cuốn hút, đẹp mắt và hiệu quả. Từ đó, kéo khán giả đến sân đông hơn sau hiệu ứng từ đội tuyển. Tôi nghĩ để nói về thành tích, chúng tôi phấn đấu đạt những kết quả cao nhất ở mọi giải đấu.

Công Phượng ra mắt TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CLB

PV: Trước thềm V.League 2020, đội bóng đã mang về rất nhiều cái tên nổi bật trong làng bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tiến Dũng, Huy Toàn... cũng như các ngoại binh chất lượng. Anh đánh giá như thế nào về những sự đầu tư này?

HLV Hữu Thắng: Khi biết AFC quyết định CLB TP Hồ Chí Minh thay Hà Nội thi đấu tại giải châu lục, đó là một vinh dự rất lớn. Được chơi trong một đấu trường như vậy rất tốt cho bóng đá Việt Nam học hỏi, va chạm, cọ xát cần thiết để vươn ra tầm lớn hơn. Xuất phát từ nguyện vọng của lãnh đạo Thành phố, CLB đã tìm kiếm những nhân tố mới để chơi tốt ở các mặt trận. Vì vậy, khi kết thúc mùa giải, đội bóng đã ráo riết tìm kiếm, bổ sung cầu thủ để có được bề dày, chiều sâu về lực lượng.

Khi có những nhân tố mới như Công Phượng, Tiến Dũng, tín hiệu đầu tiên là sự quan tâm, theo dõi của người hâm mộ với CLB TP Hồ Chí Minh đã tăng đột biến. Bóng đá TP HCM đã rất lâu rồi không có được một lượng CĐV đông đảo như vậy.

PV: Trở lại với cấp độ đội tuyển, khi chứng kiến những học trò của mình tại ĐTQG như Công Phượng, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Văn Toàn... ngày một trưởng thành và gặt hái được nhiều thành công cùng một huấn luyện viên mới. Và anh cũng là người dày công dìu dắt họ, cảm nhận của anh như thế nào về điều đó?

HLV Hữu Thắng: Dù có những thời điểm tôi cùng những cầu thủ đó chưa gặt hái được thành tích tốt cho bóng đá Việt Nam, nhưng đó là một hướng đi mà bóng đá Việt Nam đang hướng tới. Tôi vinh dự góp một phần trong chặng đường đó.

Những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Tiến Dũng... là những người đã đạt đến độ chín của sự nghiệp và việc họ gặt hái được những thành quả cũng là lẽ đương nhiên. Thành tích đội tuyển tốt, thứ hạng trên BXH FIFA được cải thiện và đó là điều tôi cảm thấy rất vui và đáng mừng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ về đội bóng SLNA. Video: TK - ĐA

PV: Trở lại với đội bóng quê hương SLNA. Có một điều đáng buồn là dù ĐTQG vẫn có đậm chất Nghệ, nhưng thành tích của đội tuyển đi lên thì SLNA lại đi xuống. Với tư cách là một cựu cầu thủ, cựu HLV trưởng, chắc hẳn anh vẫn còn mang trong mình rất nhiều tâm tư về SLNA?

HLV Hữu Thắng: Bóng đá Nghệ An thời gian gần đây xảy ra rất nhiều biến động. Thứ nhất, Nghệ An là một tỉnh nghèo, các doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá rất ít. Chỉ có bà Thái Hương của NH Bắc Á là đơn vị đã đồng hành với SLNA hơn 10 năm. Bà là một con người cũng vì quê hương, làm một điều gì đó cho bóng đá, cho nhân dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, một mình NH Bắc Á là không đủ để vực dậy bóng đá Nghệ An như ngày xưa.

Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính không đủ đã khiến cho thành tích và lối chơi của SLNA mai một đi rất nhiều. Vì sự ra đi của các cầu thủ, nhắc đến tôi vẫn buồn. Tại sao SLNA để “cháy máu” lực lượng, chia tay rất nhiều cầu thủ tài năng, bởi vì SLNA không có tiền để mà giữ. Họ ra đi rất thiệt thòi cho đội bóng, nhưng chúng ta cũng phải thông cảm cho cầu thủ bởi tuổi nghề của họ rất ngắn.

Sau khi HLV Hữu Thắng ra đi, SLNA gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, khi cầu thủ ra đi và kiếm được một số tiền xứng đáng để lo cho cuộc sống sau khi giải nghệ là một điều đáng mừng cho họ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn. Buồn vì cũng được đầu tư như vậy, nhưng hướng đi hiện tại về mặt tài chính, quản lý tài chính, kêu gọi đóng góp và cơ chế hoạt động tốt hơn cho SLNA thì bao nhiêu năm rồi không có nữa. Nhìn chung, một đội bóng muốn phát triển cần có sự chung tay của nhiều hơn một doanh nghiệp.

Trong công tác đào tạo trẻ, SLNA vẫn là một tượng đài, một trung tâm đào tạo nằm trong top đầu của bóng đá Việt Nam. SLNA vẫn là một nơi đã cung cấp nhiều cầu thủ tốt cho đội tuyển. Tuy nhiên, việc không có một cầu thủ SLNA nào góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam hay dự SEA Games vừa qua cũng là một điều cần phải nhìn nhận lại. Chúng ta không thể mãi nhìn về quá khứ!

PV: Bước sang năm mới và mùa giải mới, anh mong ước điều gì cho bóng đá Việt Nam sau những thành công vừa qua. Đặc biệt là ở giải VĐQG V.League của chúng ta, vốn là xương sống của một nền bóng đá?

HLV Hữu Thắng: Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến rất dài trong thời gian vừa qua. Tôi rất mong chúng ta có những thành tích lớn hơn. Tuy nhiên, để có được điều đó, giải VĐQG trong nước phải phát triển tốt trước đã. Tôi mong muốn V.League, Hạng Nhất có chất lượng tốt, thật minh bạch, chuyên nghiệp thì tự khắc nền bóng đá sẽ đi lên. Tôi cũng có mong ước từ rất lâu, có một học viện bóng đá đặt tại Nghệ An – Hà Tĩnh để phát huy điểm mạnh về nguồn nhân lực, từ đó phát triển tốt hơn.

Tôi cũng đã đi tham quan các CLB ở Thái Lan và xem Giải VĐQG của họ. Nếu nói về bóng đá chuyên nghiệp, người Thái đang đi trước chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng như vậy. Tôi chỉ lấy ví dụ là cơ sở vật chất tập luyện.

Cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng trò chuyện với PV Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tôi sang đội Muangthon United, sân bóng của họ là một sân đấu bóng đá đúng nghĩa, khán đài, mặt cỏ rất đẹp. Trung tâm huấn luyện của họ có 8 sân tập để phục vụ các cấp độ. Quay ngược lại chúng ta tự hỏi, có bao nhiêu trung tâm, CLB có nhiều sân tập như vậy. Hiện nay chúng ta có PVF, Viettel là những trung tâm bóng đá tầm cỡ nhưng ở Thái Lan, đội bóng nào cũng như vậy cả.

PV: Vâng, trở lại với câu chuyện của anh, việc phải làm công tác xa nhà, anh và gia đình đã phải bố trí như thế nào để cùng san sẻ. Hình như con trai anh cũng đã từng tập chơi bóng, không biết cậu ấy có muốn theo nghiệp bóng đá của bố không?

HLV Hữu Thắng: Việc tôi phải vào TP HCM làm việc cũng là một trở ngại cho gia đình, gia đình phải chia làm hai ngả. Tôi và cháu lớn sinh sống trong kia, còn mẹ và cháu nhỏ ở ngoài Thành phố Vinh này. Thi thoảng cuối tuần, gia đình cũng bay ra bay vào để hội ngộ. Dù bận nhưng tôi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Còn các con trai tôi có năng khiếu thật đấy, có tố chất nhưng đáng tiếc lại không yêu nghề của bố.

PV: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Chúc anh và gia đình bước sang năm mới với những thành công mới!