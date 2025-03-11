HLV Mai Đức Chung khen tinh thần, ĐT nữ thắng TP.HCM I 3-2 Sau 2 tuần đầu tập trung, HLV Mai Đức Chung ghi nhận nỗ lực toàn đội; ĐT nữ Việt Nam thắng TP.HCM I 3-2 và chuẩn bị sang Nhật Bản tập huấn từ 20/11

Chiến thắng 3-2 trước CLB nữ TP.HCM I trong chiều thứ Bảy không chỉ là một bài kiểm tra cọ xát, mà còn phản chiếu đúng điều HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh sau 2 tuần đầu tập trung: tinh thần tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam đang ở mức rất cao, bất chấp thời tiết thất thường với mưa lớn rồi nắng gắt.

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao sự chuẩn bị của ĐT nữ Việt Nam

Thông điệp từ trận giao hữu 3-2: cọ xát để sẵn sàng

Theo HLV Mai Đức Chung, mục tiêu của trận đấu với TP.HCM I là cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và thử nghiệm chiến thuật. Đáng chú ý, TP.HCM I có sự góp mặt của một số cầu thủ nước ngoài, giúp ĐT nữ Việt Nam làm quen với lối chơi giàu thể lực — yếu tố có thể xuất hiện thường xuyên tại SEA Games 33 khi một số đội sở hữu cầu thủ nhập tịch.

Dù giành chiến thắng, ban huấn luyện nhìn thấy rõ những việc cần hoàn thiện: chuyền bóng, di chuyển và giao tiếp trên sân. Như HLV Mai Đức Chung khẳng định, "chúng tôi còn phải sửa sang nhiều về mặt chiến thuật" bởi SEA Games sắp tới sẽ rất khốc liệt.

Tinh thần là nền tảng

“Các bạn ấy đã có một sự cố gắng rất cao,” HLV Mai Đức Chung đánh giá về 2 tuần đầu tiên của đợt tập trung. Tinh thần tập luyện được coi là điểm tựa để đội hướng tới thành tích tốt nhất. Trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục, khối lượng công việc vẫn được đảm bảo, qua đó cho thấy nền tảng thể lực được tăng cường và sự gắn kết trong phối hợp đang được cải thiện.

ĐT nữ Việt Nam chăm chỉ tập luyện trong 2 tuần đầu tiên

Bảng đấu SEA Games 33: thử thách thể lực và tốc độ

Theo kết quả bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam cùng bảng với Philippines, Myanmar và Malaysia. Đây là bảng đấu không dễ: các đối thủ đều tiến bộ, trong đó Philippines gây chú ý với nhiều cầu thủ nhập tịch. Điều này khiến các bài kiểm tra về tranh chấp tay đôi, tốc độ chuyển trạng thái và khả năng chịu va chạm càng có ý nghĩa.

Philippines

Myanmar

Malaysia

Kế hoạch chuẩn bị: tập huấn Nhật Bản từ 20/11

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20/11. Trước đó, trong 2 tuần cuối tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội sẽ có thêm 3 trận đấu tập với CLB nữ TPHCM và hai đội bóng đá phong trào của các địa phương Bắc Ninh và Sơn Tây. Mục tiêu là duy trì cường độ thi đấu, rà soát nhân sự và tinh chỉnh chi tiết chiến thuật.

Điểm rèn then chốt: phối hợp và giao tiếp

Từ góc nhìn chuyên môn, ban huấn luyện xác định rõ các mảng cần cải thiện ngay lập tức: độ chuẩn xác của đường chuyền, nhịp di chuyển không bóng và giao tiếp trong từng lớp pressing cũng như tổ chức phòng ngự. Những chi tiết này quyết định sự trơn tru của hệ thống, đặc biệt khi đối đầu các đội chơi trực diện và giàu thể lực.

Tổng kết giai đoạn 1: khép lại để tăng tốc

Đợt chuẩn bị đầu tiên cho SEA Games 33 đã khép lại bằng một trận giao hữu giàu ý nghĩa và những ghi nhận cụ thể: tinh thần tốt, thể lực đi lên, cấu trúc phối hợp có tiến bộ. Phần việc còn lại nằm ở việc nâng chuẩn kỹ – chiến thuật qua các trận đấu tập tiếp theo và chuyến tập huấn Nhật Bản, nhằm bước vào SEA Games với mức độ sẵn sàng cao nhất.