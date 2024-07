Kinh tế Hồ chứa cạn nước, nông dân Nghệ An lắp máy bơm dã chiến cứu lúa Nắng nóng liên tiếp những ngày qua khiến cho nhiều hồ chứa trên địa bàn Nghệ An cạn nước, bà con nông dân đã phải sử dụng máy bơm dã chiến để cứu lúa.

Một hồ chứa trên địa bàn huyện Đô Lương cạn kiệt nước. Ảnh: Văn Trường

Thời điểm này có mặt tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương cho thấy một số diện tích lúa và hoa màu đã thiếu nước. Tại khu vực xóm 2, xã Thái Sơn một trạm bơm dã chiến đang hoạt động hết công suất. Ông Hoàng Văn Cơ - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Sơn cho biết: Do hồ chứa Yên Trạch bị khô cạn không đảm bảo nước tưới cho lúa hè thu, nên xã đã phải lắp đặt máy bơm dã chiến để tưới cho 40/345 ha lúa toàn xã.

Công suất máy bơm đạt 100 m3/giờ, nguồn nước được lấy từ trạm bơm số 1, bơm lên kênh Phụ Nữ, từ kênh này được bơm dã chiến lên để tưới lúa. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là do nắng nóng khốc liệt, mỗi đợt bơm kéo dài từ 7-8 ngày, cứ dừng máy là đồng ruộng lại khô nước, chưa kể là máy bơm dã chiến là máy bơm cũ đã xuống cấp nên thường xuyên hư hỏng, ảnh hưởng đến việc bơm tưới.

Lắp trạm bơm dã chiến ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương cứu lúa. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Bá Châu - Phó Phòng Nông nghiệp huyện Đô Lương cho biết: Toàn huyện có hơn 120 hồ chứa lớn nhỏ, phục vụ trên 2.500 ha lúa, tuy nhiên hiện nay hầu hết các hồ chứa chỉ đạt từ 20-30% dung tích, trong đó có những hồ đã trơ đáy. Hiện toàn huyện đã có trên 300 ha lúa bị khô hạn ở các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Bài Sơn...

Để đối phó với hạn hán, huyện Đô Lương đã chỉ đạo các xã chủ động chuẩn bị các máy bơm dã chiến, máy bơm mi ni nhỏ, bơm nước ở một số vùng khe suối, sông cụt để tưới bổ sung cho diện tích vùng hồ. Nhưng với tình hình nắng nóng tiếp diễn những ngày tới, diện tích lúa bị khô hạn sẽ tiếp tục gia tăng.

Trạm bơm dã chiến xã Thái Sơn, huyện Đô Lương bị hỏng chỉ hoạt động được 1 máy bơm. Ảnh: Văn Trường

Nắng nóng khốc liệt kéo dài những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều diện tích lúa ở huyện Nghi Lộc bị khô hạn, nứt nẻ. Tại hồ chứa Khe Cái, xã Nghi Lâm, đã được đặt các máy bơm điện dã chiến lấy nước từ lòng hồ ra để cứu lúa. Ông Vũ Đình Đồng - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghi Lâm cho biết: Hồ chứa nước Khe Cái, tưới cho gần 100 ha lúa nhưng đến nay đã cạn kiệt nguồn nước. Hợp tác xã đã cho 2 máy bơm điện dã chiến “chắt” nước ở lòng hồ ra với công suất 30 m3/giờ để tưới lúa.

Nguồn nước được cán bộ hợp tác xã phối hợp với các xóm vận hành đưa về tận chân ruộng. Tuy nhiên, nếu trời nắng nóng thì khoảng 2-3 ngày tới hồ chứa sẽ khô cạn, không đáp ứng được nước tưới lúa, trong khi giai đoạn này lúa đang trong thời gian làm đòng, nguy cơ mất mùa cao.

Một số diện tích cây màu của xã Thái Sơn, Đô Lương bị khô héo. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc, vụ hè thu năm nay toàn huyện Nghi Lộc gieo cấy trên 4.900 ha lúa, do nắng nóng kéo dài nên hiện nay địa bàn huyện có trên 250 ha lúa bị khô hạn.

Khó khăn đặt ra hiện nay là toàn huyện Nghi Lộc có trên 40 hồ chứa thì hầu hết hết đã cạn kiệt. Huyện đang tập trung chỉ đạo đơn vị thủy lợi cũng như các xã tận dụng nguồn nước mặt như ao hồ, sông cụt, nguồn nước hồi, dùng máy bơm dầu dã chiến, máy bơm điện mi ni để bơm nước ở một số vùng khe, nước hồi quy bổ sung cho vùng lòng hồ.

Một hồ chứa huyện Nghi Lộc trơ đáy. Ảnh: Văn Trường

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi, tính đến thời điểm này, Nghệ An có 1.061 hồ chứa, trong đó có trên 800 hồ chứa mức nước chỉ đạt dưới 50% dung tích, trong đó có 108 hồ chứa do địa phương quản lý, 18 hồ chứa do các công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi quản lý. Hiện có khá nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn cạn nước như hồ Vệ Vừng xã Đồng Thành có dung tích 22 triệu m3 nước, nay chỉ còn 30% dung tích, hồ Xuân Dương ở xã Diễn Phú (Diễn Châu) có dung tích 11 triệu m3 nước, nay chỉ còn gần 35% dung tích...

Bơm nước từ lòng hồ Khe Cái xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc để tưới lúa. Ảnh: Văn Trường

Nông dân huyện Nghi Lộc dùng máy bơm dầu mini "chắt" nước lòng kênh tưới lúa. Ảnh: Văn Trường

Để chủ động phòng, chống hạn, Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã khuyến cáo các đơn vị thủy lợi các địa phương quản lý chặt chẽ nguồn nước tại các hồ chứa, xây dựng kế hoạch mở nước tiết kiệm, khoa học, tưới theo phương châm “xa cao tưới trước, gần thấp tưới sau”. Có thể tận dụng các nguồn nước sông cụt, nguồn nước hồi quy sử dụng máy bơm dã chiến để bơm bổ sung cho các vùng lòng hồ./.