Kinh tế Hoa cúc Rằm tháng Giêng xuất bán với giá cao gần gấp đôi dịp Tết Nguồn cung hoa cúc vàng trên địa bàn Nghệ An không còn nhiều, nên thị trường hoa cúc dịp Rằm tháng Giêng tăng đột biến so với trước Tết Nguyên đán.

Người trồng hoa cúc trên địa bàn thị trấn Hoa Thành (Yên Thành) thu hoạch bán trong dịp Rằm tháng Giêng. Ảnh: Xuân Hoàng

Dạo một vòng qua các vườn hoa tươi trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành… trong những ngày này cho thấy, lượng hoa cúc vàng còn lại không nhiều. Trong khi đó, thương lái tìm mua hoa cúc để bán vào dịp Rằm tháng Giêng tăng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến hoa cúc vàng dịp này tăng đột biến, gần gấp đôi so với dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Hoa cúc vàng đến kỳ thu hoạch. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại cánh đồng hoa của thị trấn Hoa Thành (Yên Thành) trong ngày 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), các chủ vườn hoa đang tất bật thu hoạch những luống hoa còn lại để xuất bán cho khách hàng. Anh Phan Quốc Nam, chủ vườn hoa cúc cho biết, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hoa cúc vàng có giá 3.000 đồng/cây, thì dịp Rằm tháng Giêng này tăng lên 5.000 đồng/cây, nhưng không có nhiều để bán.

Khách hàng mua sỉ hoa cúc vàng tăng mạnh trong dịp Rằm tháng Giêng. Ảnh: Xuân Hoàng

“Như các năm trước, gia đình xuống giống 2 - 3 đợt để bán vào dịp trước Tết và ra Giêng. Do đó, dịp Tết vừa qua, gia đình xuất bán gần 12 vạn cây hoa cúc các loại, còn dịp Rằm tháng Giêng này xuất bán 7 vạn cây. Với giá bán 5.000 đồng/cây, người trồng hoa cúc phấn khởi, vì có lãi khá”, ông Phan Quốc Nam chia sẻ.

Cạnh bên là vườn hoa cúc vàng của gia đình chị Nguyễn Thị Diên cũng đang xuất bán cho thương lái. Chị Diên cho hay, dịp Rằm tháng Giêng này hoa cúc xuất bán tại vườn cho khách mua sỉ là 5.000 đồng/cây, bán lẻ là 7.000 đồng/cây, với số lượng khoảng 5 vạn cây hoa cúc thu hoạch trong dịp này, gia đình thu về gần 300 triệu đồng.

“Để có được những luống hoa cúc đảm bảo cả về chiều cao của cây đều và hoa to, đẹp, người trồng hoa phải kỳ công chăm sóc trong suốt 3 tháng liền, không những chi phí giống, phân bón… mà còn chi phí lượng điện tiêu thụ trong suốt nhiều tháng liền phải chong hàng trăm bóng điện thâu đêm cho cây hoa phát triển”, chị Diên chia sẻ.

Niềm vui của người trồng hoa cúc bán được giá trong dịp Rằm tháng Giêng. Ảnh: Xuân Hoàng

Với vườn hoa cúc của gia đình anh An Tuyết ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu) thì dịp Rằm tháng Giêng này chỉ xuất bán sỉ với giá từ 3.000 đến 3.500 đồng/cây. Giải thích lý do hoa cúc ở đây bán giá thấp hơn ở Yên Thành, chị Tuyết cho rằng, do hoa cúc trong vườn cây nhỏ, hoa nhỏ, nên bán với giá rẻ hơn các nơi khác.

“Dịp Tết vừa rồi xuất bán với giá 2.500 đến 3.000 đồng/cây thì gia đình đã có lãi; Dịp tháng Giêng này xuất bán với giá cao hơn, rõ ràng lợi nhuận tăng lên, nhờ đó người trồng hoa năm nay có lãi”, vợ chồng anh An Tuyết nói.

Hoa cúc vàng được các chủ vườn thu hoạch, tập kết bên vệ đường để xuất bán cho khách hàng. Ảnh: Xuân Hoàng

Nghề trồng hoa cúc trên địa bàn Nghệ An phát triển mạnh từ khoảng 5 - 7 năm lại nay, nhằm phục vụ thị trường hoa tươi trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu từ các địa phương, trên địa bàn Yên Thành có khoảng 15 - 20 ha hoa Tết; huyện Diễn Châu có khoảng 10 ha. Ngoài ra, các địa phương khác như: Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, TP.Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn... người dân trồng hoa cúc bán khá nhiều.

Tuy nhiên, phần lớn hoa cúc đã được xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán, chỉ còn phần nhỏ còn lại xuất bán trong dịp tháng Giêng. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng hoa cúc vàng trong tháng Giêng này khá nhiều, nên theo kinh nghiệm của người trồng hoa là ra Tết giá hoa cúc thường tăng cao hơn so với dịp Tết Nguyên đán./.