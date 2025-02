Thời sự Tập trung ngay vào công việc, không để kỳ nghỉ Tết kéo dài Quán triệt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu, ngay sau Tết, các cấp, ngành, địa phương phải tập trung ngay vào công việc, không để đình trệ, không để kỳ nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến công việc, nhất là những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Chiều 3/2, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An họp nghe phản ánh thông tin dư luận xã hội và báo chí; kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tết Nguyên đán an vui, lành mạnh, yên bình, tiết

kiệm



Qua đánh giá cho thấy, trong những ngày Tết, trên địa bàn tỉnh thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết chu đáo, đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, không có ngộ độc xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi một số nội dung về thông tin dư luận xã hội và báo chí. Ảnh: Phạm Bằng

Các cấp, các ngành đã quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, bảo đảm cho người dân được vui Xuân, đón Tết; thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động đảm bảo đúng đối tượng, chế độ theo quy định.

Trên địa bàn tỉnh có 270.171 người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… được nhận quà các cấp với tổng kinh phí thực hiện hơn 83,8 tỷ đồng. Huy động từ Chương trình Tết vì người nghèo "Nghĩa tình dòng Lam" với tổng giá trị tiền, hàng quy đổi là hơn 150 tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; không có các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; ý thức chấp hành các quy định được người dân thực hiện nghiêm túc.

So với dịp Tết Giáp Thìn 2024, tội phạm trật tự xã hội giảm 2 vụ; tội phạm ma túy giảm 4 vụ; tội phạm kinh tế môi trường giảm 55 vụ; tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 3 người chết, giảm 2 người bị thương. Toàn tỉnh phát hiện, xử lý 43 vụ, 44 đối tượng vi phạm đố pháo nổ trái phép, so với cùng thời điểm Giao thừa Tết năm 2024 giảm 26 vụ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thống nhất với các nhận định, đánh giá về tình hình trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao đổi, làm rõ hơn tình hình trong dịp Tết.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị không để tư tưởng vui Xuân, đón Tết kéo dài, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện nhanh việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị để đảm bảo ổn định hoạt động. Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận, ổn định trên địa bàn; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Tập trung ngay vào công việc, không để

kỳ nghỉ Tết kéo dài

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh và cho rằng, tình hình Tết an vui, lành mạnh, yên bình, tiết kiệm, người dân vui Xuân, đón Tết trong không khí tốt, tích cực, phấn khởi.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá, vẫn còn hiện tượng thanh thiếu niên vi phạm giao thông; còn xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép; hoạt động văn hoá nghệ thuật chưa có nhiều điểm nhấn, chưa phong phú.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Quán triệt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu, ngay sau Tết, các cấp, ngành, địa phương phải tập trung ngay vào công việc, không để đình trệ, không để kỳ nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến công việc, nhất là những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm, phải tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tỉnh đặt ra là tăng trưởng không dưới 10% theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương là "tăng tốc, bứt phá".

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án mục tiêu tăng trưởng của từng lĩnh vực; đặc biệt quan tâm thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế để thúc đẩy hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, từ đó mới tạo ra được tăng trưởng trên cơ sở những giải pháp cụ thể trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, quan tâm giải quyết những vấn đề lớn như giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện các thủ tục.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đúng yêu cầu, tiến độ thời gian mà Ban Chỉ đạo của tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua, đảm bảo hiệu quả thực chất.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau hợp nhất, sắp xếp, thành lập phải hoạt động được ngay và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đi liền với nhiệm vụ này là nắm bắt, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, tập trung công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, trong đó tập trung 2 nội dung quan trọng là xây dựng văn kiện đại hội và đề án nhân sự đảm bảo đúng quy định, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Liên quan đến 2 nhiệm vụ này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm nắm bắt tình hình dư luận, những thông tin xấu, độc, thông tin sai trái trên mạng xã hội để kịp thời phản bác, phản biện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí quan tâm thông tin tuyên truyền, định hướng thông tin để cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp ủng hộ, đồng lòng thực hiện chủ trương tăng tốc, bứt phá và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh; thực hiện, chấp hành nghiêm túc các quy định mới của Nhà nước.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với những vấn đề sau Tết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành nắm bắt tình hình lao động, việc làm, có giải pháp đảm bảo nguồn lao động cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn; đảm bảo điều kiện học tập cho các cháu học sinh; đảm bảo tổ chức các hoạt động lễ hội vui tươi, lành mạnh, tích cực; đặc biệt lưu ý cán bộ, đảng viên, viên chức không đi lễ hội trong ngày làm việc, không sử dụng phương tiện công đi lễ hội.

Mặt khác, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, từ an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, trật tự an toàn giao thông, kịp thời, chủ động nắm bắt để xử lý những vấn đề trên địa bàn để giữ vững sự ổn định; tổ chức giao nhận quân đúng quy định, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.