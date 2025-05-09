Nhịp cầu nhân ái Hoàn cảnh đáng thương của góa phụ và 3 con thơ trong ngôi nhà dột nát “Bản thân em tự nhủ quyết tâm để có thể vượt qua được mọi khó khăn. Nhưng nhìn 3 đứa con, nhiều đêm em chỉ biết thức trắng trong nước mắt”.

Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Bích, ở xóm Tiền Phong, xã Nghi Lộc (Nghệ An). Câu chuyện thương tâm của gia đình chị Bích mong được cộng đồng sẻ chia.

Ngôi nhà tạm 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Bích mượn ở bị hư hỏng nặng sau bão số 5. Ảnh: Ngọc Dũng

Biến cố tang thương

5 năm về trước, gia đình nhỏ không đến nỗi túng quẫn, khi vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích, anh Võ Văn Nguyễn rời quê vào miền Nam làm công nhân. Thế rồi, tai họa ập đến khi anh Nguyễn phát hiện mình mang cơn bạo bệnh, chứng suy thận giai đoạn cuối.

Chị Bích buộc phải nghỉ việc, chăm chồng. Để cứu chữa cho anh, mọi thứ tài sản vợ chồng tích góp dần phải bán hết. Tiền không có, việc làm cũng không, bệnh tật ngày một trở nặng, cùng cực của khổ đau, năm 2022, anh Nguyễn đã quyên sinh.

Cầm trên tay mảnh giấy với những dòng chữ: “Xin lỗi vợ! Anh đã không lo được cho mẹ con, hãy cố gắng chăm sóc các con thay anh”, chị Bích như người vô hồn, lặng lẽ chịu tang chồng, rồi ôm 3 đứa con thơ trở về quê hương Nghi Lộc.

Năm 2022, cùng cực của khổ đau, anh Nguyễn chồng chị Bích đã quyên sinh, để lại 3 con nhỏ. Ảnh: Ngọc Dũng

“ Chị Bích nghẹn ngào kể: “Nỗi buồn khi bố của các cháu mất chưa thể nguôi. Em còn có con cái, phải cố gắng để không suy nghĩ nhiều và luôn tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua để chăm sóc các con…”.

Ngôi nhà tạm của 4 mảnh đời khốn khó

Rời quê khi chưa có nhà cửa, trở về với con số không, mẹ con chị Bích được người thân cho mượn tạm một ngôi nhà dột nát, bỏ hoang nhiều năm nay để nương thân. Gọi là nhà, nhưng nó không đủ để tránh nắng, che mưa cho 4 mẹ con. Đó là một chốn ẩm thấp, chật chội, đủ để kê một chiếc giường xập xệ cho 4 con người cùng trú ngụ qua ngày.

Trận bão số 5 đi qua, ngôi nhà bị hư hỏng nặng, mẹ con gần như sống trong cảnh màn trời, chiếu đất. Có lẽ, tài sản đáng giá nhất trong ngôi nhà này là chiếc giá sách mà cộng đồng thiện nguyện đã tặng cho các con của chị Nguyễn Thị Bích.

Hàng ngày, chị Bích vẫn đi làm ở công ty giày da gần nhà, để có thể nuôi con. Tuy nhiên, gần đây, công việc của chị thường xuyên bị gián đoạn, bởi công ty đang gặp khó khăn. Vậy là, chị tìm bất cứ việc gì có thể làm thêm, từ nhặt nhạnh những cành củi khô để bán, đến làm công cho người dân trong vùng. Mẹ con cứ thế, sống lay lắt qua ngày đoạn tháng bằng những đồng thu nhập ít ỏi của chị Nguyễn Thị Bích.

Ước mơ về một mái ấm

Áo quần, sách vở cho con đi học, người phụ nữ nghèo khổ được chòm xóm, cộng đồng hỗ trợ phần nào. Tuy nhiên, thứ mà mẹ con đang rất cần là chỗ nương thân, lại là điều vượt quá sức.

Mặc dù chị Bích có một mảnh vườn nhỏ, là tài sản được thừa kế từ bố mẹ đẻ, nhưng chị không thể dựng nhà. Năm 2024, gia đình chị Bích được chính quyền đưa vào danh sách hỗ trợ xóa nhà dột nát, với mức 50 triệu đồng. Nhưng, với chị, việc lo ăn cho 3 đứa con đang là chuyện khó, lấy đâu ra nguồn tài chính đối ứng, ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước để xây nhà?!

Ngôi nhà mượn tạm nơi 4 mẹ con chị Bích ở chỉ có 1 cái giường và bàn học, giá sách. Ảnh: Ngọc Dũng

Nắm bắt được thông tin này, Ủy ban MTTQ xã Nghi Lộc đã động viên mẹ con chị Bích, và đang nỗ lực để kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ 4 mẹ con có thể xây được ngôi nhà nhỏ để ở.

Tuy nhiên, hiện tại, 4 mẹ con đang phải sống trong thấp thỏm, lo lắng, khi mùa mưa bão năm nay dự báo sẽ còn nhiều phức tạp có thể ập đến. Trong túp lều chưa nắng đã nóng, chưa mưa đã dột, chị Bích mong có một “phép màu” đến với mẹ con.

Công việc ở một công ty ở Nghệ An không ổn định, chị Bích phải làm tất cả mọi việc lam lũ để có thể mua gạo nuôi 3 con. Ảnh: Ngọc Dũng